Лачен поскаржився на погрози від "чортів та мразі": які дописи блогера викликали хвилю хейту

Фігурантів критичних публікацій блогера Лачена було так багато, що він не може сказати точно, хто ж йому погрожує. Слідчі не встановили власників анонімних номерів, з яких телефонували посеред ночі.

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Анонімні Telegram-канали та ботоферми тривалий час атакують блогера та громадського активіста Ігоря Лаченкова ("Лачена"), який створив канал-мільйонник "Лачен пише". На блогера посипались погрози, від яких він потерпає от уже три роки. На деякі погрози відреагували працівники поліції, крім того, є підтримка від українців. Інколи Лачен міг ігнорувати погрози, інколи пропускав через себе та страждав. Про свої враження від потоку негативної інформації на власну адресу блогер написав у Telegram-каналі.

Допис Лачена з'явився у мережі о 13:41 22 січня. Блогер розповів про зворотний бік медійності та критики деяких діячів української політики та медіа. Він поскаржився на нічні телефонні дзвінки, на хвилю "джинси" в інформаційному полі, на негатив в TikTok та Telegram, на усні погрози, на зливу повідомлень ботів. Зі слів 25-річного блогера, персонажами його викривальних дописів було стільки "чортів", що він не впевнений, хто ж саме його атакує. Лачен пояснив, що інколи мав сили витримати негатив, який на нього лився, але інколи не витримував і він "вибивався з роботи і згорав".

"Такий тиск важко витримати навіть людям, які працюють в медіа та громадському секторі вже десятки років Тому, коли читаєте щось про мене погане – це все правда)). З***ло це все дуже сильно, вибачте", — підсумував блогер.

У останньому абзаці Лачен подякував військовим та людям за підтримку. Також він зауважив, що залишилось ще багато "чортів та мразі", тому "робота по їх висвітленню та розголосу буде продовжуватись".

Скандал з блогером - Лачен про анонімні погрози Фото: Скриншот Скандал з блогером - Лачен про фігурантів критичних публікацій Фото: Скриншот

Скандал з блогером — що сказав Лаченков

Допис блогера у Telegram-каналі зібрав майже 40 тисяч виключно позитивних реакцій. Аналогічна реакція була від шанувальників у Facebook. Переважна більшість коментарів — з подяками та словами підтримки.

Скандал з блогером - яка реакція людей на ситуацію з Лаченом Фото: Скриншот

Тим часом на порталі "Інституту масової інформації" написали, що поспілкувались з Лаченом щодо його допису про погрози. Журналістка Валентина Троян повідомила, що блогер під час розмови назвав фігурантів критичних публікацій, після яких починалась злива "хейту". У статті назвали наступні справи: про підозри щодо сімейства Гринкевичів, про заступника глави Нацполіції Дмитра Тишлека, про пропозицію заборонити рекламу казино, про журналістку Світлану Крюкову, про нардепа "Слуг народу" Миколу Тищенка та ОПЗЖ Юрія Бойка. Крім того, блогер заявив, що йому погрожували окупанти. При цьому точно не можливо сказати, хто, наприклад, телефонував: власників SIM-карток так і не встановили.

Зазначимо, раніше Фокус писав про скандали з блогером. Зокрема, у вересні Лаченков написав, що на нього подала до суду Світлана Крюкова. У скарзі вказано, що він звинувачується у посяганні на її честь та гідність.

Нагадуємо, в грудні стався скандал з блогеркою в Одесі: місцева бариста записала відео на підтримку РФ.