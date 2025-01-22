Лачен пожаловался на угрозы от "чертей и мрази": какие посты блогера вызвали волну хейта

Фигурантов критических публикаций блогера Лачена было так много, что он не может сказать точно, кто же ему угрожает. Следователи не установили владельцев анонимных номеров, с которых звонили посреди ночи.

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Анонимные Telegram-каналы и ботофермы длительное время атакуют блогера и общественного активиста Игоря Лаченкова ("Лачена"), который создал канал-миллионник "Лачен пишет". На блогера посыпались угрозы, от которых он страдает вот уже три года. На некоторые угрозы отреагировали сотрудники полиции, кроме того, есть поддержка от украинцев. Иногда Лачен мог игнорировать угрозы, иногда пропускал через себя и страдал. О своих впечатлениях от потока негативной информации в свой адрес блогер написал в Telegram-канале.

Сообщение Лачена появилось в сети в 13:41 22 января. Блогер рассказал об обратной стороне медийности и критики некоторых деятелей украинской политики и медиа. Он пожаловался на ночные телефонные звонки, на волну "джинсы" в информационном поле, на негатив в TikTok и Telegram, на устные угрозы, на поток сообщений ботов. По словам 25-летнего блогера, персонажами его обличительных сообщений было столько "чертей", что он не уверен, кто же именно его атакует. Лачен объяснил, что иногда имел силы выдержать негатив, который на него лился, но иногда не выдерживал и он "выбивался из работы и сгорал".

"Такое давление трудно выдержать даже людям, которые работают в медиа и общественном секторе уже десятки лет Поэтому, когда читаете что-то обо мне плохое — это все правда)). З***ло это все очень сильно, извините", — подытожил блогер.

В последнем абзаце Лачен поблагодарил военных и людей за поддержку. Также он отметил, что осталось еще много "чертей и мрази", поэтому "работа по их освещению и огласке будет продолжаться".

Скандал с блогером — Лачен об анонимных угрозах Фото: Скриншот Скандал с блогером — Лачен о фигурантах критических публикаций Фото: Скриншот

Скандал с блогером — что сказал Лаченков

Сообщение блогера в Telegram-канале собрало почти 40 тысяч исключительно положительных реакций. Аналогичная реакция была от поклонников в Facebook. Подавляющее большинство комментариев — с благодарностями и словами поддержки.

Скандал с блогером — какая реакция людей на ситуацию с Лаченом Фото: Скриншот

Между тем на портале "Института массовой информации" написали, что пообщались с Лаченом относительно его сообщения об угрозах. Журналистка Валентина Троян сообщила, что блогер во время разговора назвал фигурантов критических публикаций, после которых начинался ливень "хейта". В статье назвали следующие дела: о подозрениях в отношении семейства Гринкевичей, о заместителе главы Нацполиции Дмитрия Тишлека, о предложении запретить рекламу казино, о журналистке Светлане Крюковой, о нардепе "Слуг народа" Николае Тищенко и ОПЗЖ Юрия Бойко. Кроме того, блогер заявил, что ему угрожали оккупанты. При этом точно не возможно сказать, кто, например, звонил: владельцев SIM-карт так и не установили.

Отметим, ранее Фокус писал о скандалах с блогером. В частности, в сентябре Лаченков написал, что на него подала в суд Светлана Крюкова. В жалобе указано, что он обвиняется в посягательстве на ее честь и достоинство.

Напоминаем, в декабре произошел скандал с блогером в Одессе: местная бариста записала видео в поддержку РФ.