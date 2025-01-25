У Чернігові можна охрестити дитину онлайн: як і чому це відбувається (відео)

Оскільки батько дитини може перебувати на фронті, у храмах ПЦУ в Чернігові можуть провести церемонію без фізичної участі хрещеного.

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Від початку повномасштабного вторгнення Росії в деяких храмах міста Чернігова з’явилася можливість провести хрещення дитини в дистанційному форматі. Про це розповідає ресурс Чеline.

За словами настоятеля Кафедрального собору Святої Великомучениці Катерини Романа (Кіника), у деяких випадках йому доводилося проводити таїнство хрещення за допомогою відеозв'язку. Пов’язано це з тим, пояснив священник ПЦУ, що хтось із рідних або хрещених батьків у той час перебував на фронті.

"Бувають такі моменти, що батьки хочуть узяти хрещеного, але хрещений зараз на фронті, воює за Україну. Були моменти, коли просто вмикали телефон, коли хрещений виходив на зв’язок, а тут, на місці, була дружина хрещеного, яка тримала телефон, і він був присутній також на хрещенні", — розповів настоятель Катерининської церкви.

Отець Роман запевняє, що цей метод дитини можна вважати повноцінним, адже усі необхідні релігійні канони дотримані, адже людина, навіть онлайн, безпосередньо духовно долучилася до проведення таїнства. Пізніше, коли хрещений повернеться, він зможе взяти дитинку на руки та поділитися з нею своєю любов’ю та теплом.

Нагадаємо, восени на стінах Кафедрального собору Святої Трійці в Луцьку помітили фрески з зображеннями місцевих бізнесменів. У Волинській єпархії Православної Церкви України пояснили, що традиція прикрашати інтер'єри храмів портретами найбільших меценатів ще походить із часів Візантії. Своєю чергою митрополит Львівський і Сокальський ПЦУ Димитрій Рудюк заявив, що парафіяни мають дивитися на святих небожителів, а не на навколишніх підприємців.