В Чернигове можно окрестить ребенка онлайн: как и почему это происходит (видео)

Поскольку отец ребенка может находиться на фронте, в храмах ПЦУ в Чернигове могут провести церемонию без физического участия крестного.

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С начала полномасштабного вторжения России в некоторых храмах города Чернигова появилась возможность провести крещение ребенка в дистанционном формате. Об этом рассказывает ресурс Чеline.

По словам настоятеля Кафедрального собора Святой Великомученицы Екатерины Романа (Киника), в некоторых случаях ему приходилось проводить таинство крещения с помощью видеосвязи. Связано это с тем, пояснил священник ПЦУ, что кто-то из родных или крестных родителей в то время находился на фронте.

"Бывают такие моменты, что родители хотят взять крестного, но крестный сейчас на фронте, воюет за Украину. Были моменты, когда просто включали телефон, когда крестный выходил на связь, а здесь, на месте, была жена крестного, которая держала телефон, и он присутствовал также на крещении", — рассказал настоятель Екатерининской церкви.

Отец Роман уверяет, что этот метод ребенка можно считать полноценным, ведь все необходимые религиозные каноны соблюдены, ведь человек, даже онлайн, непосредственно духовно приобщился к проведению таинства. Позже, когда крестный вернется, он сможет взять ребенка на руки и поделиться с ним своей любовью и теплом.

Напомним, осенью на стенах Кафедрального собора Святой Троицы в Луцке заметили фрески с изображениями местных бизнесменов. В Волынской епархии Православной Церкви Украины объяснили, что традиция украшать интерьеры храмов портретами крупнейших меценатов еще происходит со времен Византии. В свою очередь митрополит Львовский и Сокальский ПЦУ Димитрий Рудюк заявил, что прихожане должны смотреть на святых небожителей, а не на окрестных предпринимателей.