Вони "морозяться": у "Слузі народу" підтримали штрафи для мерів за зрив мобілізації (відео)

На думку Ольги Василевської-Смаглюк, органи місцево самоврядування "грають на почуттях виборців", а у конфліктах між ТЦК і громадянином, обирають сторону останнього.

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Народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що підтримує штрафи для очільників міст через невиконання мобілізаційних планів. Свою позицію парламентарка пояснила в коментарі "Новини.LIVE".

Василевська-Смаглюк, яка була обрана по 96-му мажоритарному округу в Київській області, зазначила, що деякі глави місцевого самоврядування деокупованих населених пунктів, не сприяють мобілізації. Водночас саме вони мали б розуміти, як це, коли окупанти приходять до твого дому.

Депутатка сказала, що не бачить великого бажання слідувати статті 18 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", де роль органів місцевого самоврядування визначена як основна по сприянню, організації мобілізаційних заходів.

"Вони всі "морозяться" з одного боку, а з іншого — покривають свої знайомих і працівників", — вважає парламентарка.

За словами Василевської-Смаглюк, керівники райдержадміністрацій "стараються" виконати мобілізаційний план. Натомість органи місцевого самоврядування — "не стараються".

"Вони грають на почуттях виборців і навіть інколи у конфліктах між РТЦК та СП і громадянином, обирають сторону громадянина, який кидає каменюки у представників РТЦК тощо", — пояснила депутатка.

Нагадаємо, 28 січня міський голова Дрогобича Тарас Кучма отримав штраф у розмірі 36 тисяч гривень за невиконання планів мобілізації. Він заявив, що не має повноважень ТЦК і буде оскаржувати рішення у суді. Аналогічні покарання отримали також мери Борислава,Трускавця, Східниці і Меденич на Львівщині.