Они "морозятся": в "Слуге народа" поддержали штрафы для мэров за срыв мобилизации (видео)

По мнению Ольги Василевской-Смаглюк, органы местно самоуправления "играют на чувствах избирателей", а в конфликтах между ТЦК и гражданином, выбирают сторону последнего.

Related video

Народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что поддерживает штрафы для руководителей городов из-за невыполнения мобилизационных планов. Свою позицию парламентарий объяснила в комментарии "Новини.LIVE".

Василевская-Смаглюк, которая была избрана по 96-му мажоритарному округу в Киевской области, отметила, что некоторые главы местного самоуправления деоккупированных населенных пунктов, не способствуют мобилизации. В то же время именно они должны понимать, как это, когда оккупанты приходят в твой дом.

Депутат сказала, что не видит большого желания следовать статье 18 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", где роль органов местного самоуправления определена как основная по содействию, организации мобилизационных мероприятий.

"Они все "морозятся" с одной стороны, а с другой — покрывают свои знакомых и работников", — считает парламентарий.

По словам Василевской-Смаглюк, руководители райгосадминистраций "стараются" выполнить мобилизационный план. Зато органы местного самоуправления — "не стараются".

"Они играют на чувствах избирателей и даже иногда в конфликтах между РТЦК и СП и гражданином, выбирают сторону гражданина, который бросает камни в представителей РТЦК и т.д.", — пояснила депутат.

Напомним, 28 января городской голова Дрогобыча Тарас Кучма получил штраф в размере 36 тысяч гривен за невыполнение планов мобилизации. Он заявил, что не имеет полномочий ТЦК и будет обжаловать решение в суде. Аналогичные наказания получили также мэры Борислава, Трускавца, Сходницы и Меденич на Львовщине.