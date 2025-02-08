Смерть під час проходження ВВК у Чернівцях: судмедексперти назвали причину

За даними поліції, чоловік перебував у розшуку "за ухилення від мобілізації". Його запросили до обласного ТЦК Чернівецької області для уточнення даних, на що він погодився.

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Судмедексперти Чернівців назвали причину смерті чоловіка, який у місцевому ТЦК проходив військово-лікарську комісію (ВЛК). Про це Віктор Бачинський, голова державної спеціалізованої установи Чернівецького обласного бюро судово-медичної експертизи МОЗ України повідомив у коментарі сайту "Молодий буковинець".

За результатами розтину з'ясувалося, що у чоловіка була ішемічна хвороба серця, а також гостра серцева недостатність.

"Смерть настала внаслідок гострого порушення серцевої динаміки", — пояснив Бачинський, зазначивши також, що, до всього іншого, чоловік страждав на ожиріння третього ступеня.

За твердженнями представників МОЗ, на тілі загиблого не було тілесних ушкоджень. Глава спецустанови сказав, що "жодних синців або ударів не було виявлено".

"Відомості про подію слідчі поліції внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з приміткою "природна смерть" Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває", — йдеться в публікації.

У ТЦК Чернівців помер чоловік

У зв'язку із загибеллю чоловіка в ТЦК на Буковині ініційовано першочергові слідчі дії та заходи, щоб з'ясувати обставини події.

7-го лютого поліція Чернівецької області повідомила, що "під час відпрацювання території обслуговування правоохоронці виявили в обласному центрі 32-річного місцевого жителя". За даними поліції, він перебував у розшуку "за ухилення від мобілізації". Чоловіка запросили до обласного ТЦК для уточнення даних, на що він погодився.

Поліція стверджує, що під час проходження ВЛК у жителя Буковини різко погіршилося самопочуття, він втратив свідомість. Стали надавати допомогу, викликали медиків. Але під час реанімаційних дій лікарі констатували смерть.

Нагадаємо, що в Міноборони роз'яснили правила мобілізації, зазначивши, що у ТЦК немає повноважень розшукувати "ухильників".

Також повідомлялося, що з 8 лютого через теракти в ТЦК на українських військових об'єктах посилили заходи безпеки.