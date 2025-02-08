Смерть во время прохождения ВВК в Черновцах: судмэдэксперты назвали причину

По данным полиции, мужчина находился в розыске "за уклонение от мобилизации". Его пригласили в областной ТЦК Черновицкой области для уточнения данных, на что он согласился.

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Судмедэксперты Черновцов назвали причину смерти мужчины, который в местном ТЦК проходил военно-врачебную комиссию (ВВК). Об этом Виктор Бачинский, глава государственного специализированного учреждения Черновицкого областного бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава Украины сообщил в комментарии сайту "Молодий буковинець".

По результатам вскрытия выяснилось, что у мужчины была ишемическая болезнь сердца, а также острая сердечная недостаточность.

"Смерть наступила в результате острого нарушения сердечной динамики", — объяснил Бачинский, отметив также, что, ко всему прочему, мужчина страдал ожирением третьей степени.

По утверждениям представителей Минздрава, на теле погибшего не было телесных повреждений. Глава спецучреждения сказал, что "никаких синяков или ударов не было обнаружено".

"Сведения о происшествии следователи полиции внесли в единый реестр досудебных расследований по ст. 115 с примечанием "естественная смерть" Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается", — говорится в публикации.

В ТЦК Черновцов умер мужчина

В связи с гибелью мужчины в ТЦК на Буковине инициированы первоочередные следственные действия и мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

7-го февраля полиция Черновицкой области сообщила, что "во время отработки территории обслуживания правоохранители обнаружили в областном центре 32-летнего местного жителя". По данным полиции, он находился в розыске "за уклонение от мобилизации". Мужчину пригласили в областной ТЦК для уточнения данных, на что он согласился.

Полиция утверждает, что в ходе прохождения ВВК у жителя Буковины резко ухудшилось самочувствие, он потерял сознание. Стали оказывать помощи, вызвали медиков. Но в ходе реанимационных действий врачи констатировали смерть.

Напомним, что в Минобороны разъяснили правила мобилизации, отметив, что у ТЦК нет полномочий разыскивать "уклонистов".

Также сообщалось, что с 8 февраля из-за терактов в ТЦК на украинских военных объектах усилили меры безопасности.