ТЦК не имеют полномочий разыскивать "уклонистов": в Минобороны разъяснили правила мобилизации

Первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк говорит, что в обязанности сотрудников ТЦК входит лишь ведение учета и отбор граждан для мобилизации в Силы обороны.

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Доставка военнообязанных в территориальные центры комплектования и социальной поддержки по закону о мобилизации в Украине является обязанностью правоохранителей и местных органов власти, а не военных. Об этом сказал первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк и интервью "Укринформу".

По словам заместителя министра, Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" возлагает часть задач по мобилизационным мероприятиям на представителей органов власти и Национальную полицию Украины.

"Например, если военнообязанные граждане Украины во время действия правового режима военного положения не появляются в ТЦК, то обеспечить их доставку должны местные органы власти и полиция. Для этого они наделены достаточными полномочиями", — пояснил Иван Гаврилюк.

Он отметил, что задачами сотрудников ТЦК и СП по закону является только ведение воинского учета и отбор граждан для мобилизации в Силы обороны Украины.

"Подчеркиваю еще раз, в комплексе мероприятий мобилизации ТЦК отвечает только за определенный перечень задач. Подразделения ТЦК не наделены полномочиями розыска уклонистов. Это — задача местных органов власти и полиции. Если кто-то из местных властей не справляется со своими обязанностями, никто им не мешает взять ручку и написать заявление на увольнение", — сказал чиновник.

Наказание мэров за срыв мобилизации в Украине

Городской голова города Дрогобыча Тарас Кучма 28 января рассказал СМИ, что его оштрафовали за срыв мобилизации в городе на 36 тысяч гривен. Чиновник утверждал, что он не имеет таких полномочий и будет оспаривать штраф в суде.

О штрафе за срыв плана мобилизации сообщал также городской голова Борислава Игорь Яворский 29 января. Он так же заявил, что не согласен с составленным протоколом и готовит иск в суд.

Напомним, 7 января СМИ писали, кто из военнообязанных граждан Украины может "задержаться" на службе в ВСУ до 60 лет.

Также 7 января медиа рассказывали, какие категории населения могут мобилизовать в феврале.