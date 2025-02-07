В 60 лет из ВСУ могут не отпустить? Кто из украинцев "задержится" на службе на 5 лет

Законом о мобилизации установлен предельный возраст призыва — с 18 до 60 лет. Однако эти "рубежи" — не настолько четкие, какими кажутся.

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По закону о мобилизации сейчас подлежат призыву мужчины в возрасте 18-60 лет. Однако отдельные категории граждан могут оставаться на службе до 65-летия. В нюансах разобрались журналисты "24 Канала".

Президент Украины Владимир Зеленский продлил военное положение и объявленную всеобщую мобилизацию до 9 мая.

Верхний предельный возраст мобилизации — 60 лет, но в условиях военного положения часть мужчин может остаться на службе дольше, еще на пять лет. Главное условие — эти военнослужащие должны быть признаны ВВК пригодными по состоянию здоровья.

Закон о мобилизации: максимальный возраст службы

Согласно закону в Украине служат:

до 45 лет — рядовые, младшие сержанты и старшины на контрактной службе, младшие офицеры;

до 50 лет — старший офицерский состав, а именно майоры (капитаны 3 ранга), подполковники (капитаны 2 ранга), военнослужащие старшего сержантского и старшинского состава на контрактной службе;

до 55 лет — военные высшего сержантского и старшинского состава на контрактной службе, из старшего офицерского состава полковники (капитаны 1 ранга);

до 60 лет — военнослужащие высшего офицерского состава, а именно генералы (аналогичные морские звания) и высшие руководители, также рядовые, сержанты, старшины, младшие и старшие офицеры в условиях военного положения;

до 65 лет — военные высшего офицерского состава в условиях особого и военного положения.

Закон о мобилизации: будет ли выбор

Отмечается, что во время военного положения на службе могут "задержаться" военные, которые имеют уникальный опыт и при этом признаны ВВК годными. Они могут служить более 5 лет предельного возраста. В основном речь идет о тех, кто имеет высокую профессиональную подготовку и практический опыт на должности, которую занимает.

Если мужчину мобилизовали, и он уже на службе достиг 60-летнего возраста, он имеет добровольный выбор: оставаться в армии еще на 5 лет или увольняться.

Напомним, юрист Даниил Гончаренко объяснил, в каких случаях возможна мобилизация в Украине до 25 лет.

Также он рассказал о мобилизации тех, кто ранее не служил — какие условия, кто имеет отсрочку и с какого возраста могут призвать.