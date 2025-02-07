У 60 років з ЗСУ можуть не відпустити? Хто з українців "затримається" на службі на 5 років

Законом про мобілізацію встановлений граничний вік призову — з 18 до 60 років. Однак ці "рубежі" — не настільки чіткі, якими здаються.

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За законом про мобілізацію нині підлягають призову чоловіки віком 18-60 років. Однак окремі категорії громадян можуть залишатись на службі до 65-річчя. У нюансах розібрались журналісти "24 Каналу".

Президент України Володимир Зеленський подовжив воєнний стан і оголошену загальну мобілізацію до 9 травня.

Верхній граничний вік мобілізації — 60 років, але в умовах воєнного стану частина чоловіків може залишитись на службі довше, ще на п’ять років. Головна умова — ці військовослужбовці мають бути визнані ВЛК придатними за станом здоров’я.

Закон про мобілізацію: максимальний вік служби

Відповідно до закону в Україні служать:

до 45 років — рядові, молодші сержанти й старшини на контрактній службі, молодші офіцери;

до 50 років — старший офіцерський склад, а саме майори (капітани 3 рангу), підполковники (капітани 2 рангу), військовослужбовці старшого сержантського і старшинського складу на контрактній службі;

до 55 років — військові вищого сержантського та старшинського складу на контрактній службі, зі старшого офіцерського складу полковники (капітани 1 рангу);

до 60 років — військовослужбовці вищого офіцерського складу, а саме генерали (аналогічні морські звання) й вищі керівники, також рядові, сержанти, старшини, молодші й старші офіцери в умовах воєнного стану;

до 65 років — військові вищого офіцерського складу в умовах особливого та воєнного стану.

Закон про мобілізацію: чи буде вибір

Зазначається, що під час воєнного стану на службі можуть "затриматись" військові, які мають унікальний досвід і при цьому визнані ВЛК придатними. Вони можуть служити понад 5 років граничного віку. Здебільшого йдеться про тих, хто має високу професійну підготовку та практичний досвід на посаді, яку обіймає.

Якщо чоловіка мобілізували, і він вже на службі досяг 60-річного віку, він має добровільний вибір: залишатись у війську ще на 5 років або звільнятись.

Нагадаємо, юрист Данило Гончаренко пояснив, в яких випадках можлива мобілізація в Україні до 25 років.

Також він розповів про мобілізацію тих, хто раніше не служив — які умови, хто має відстрочку і з якого віку можуть призвати.