"Ніхто не готував вбивати": ухилянт заявив на суді, що війну в Україні має завершити ООН

Українець заявив, що Конституція України не діє, тому він керується міжнародним правом. До 2014 року він служив у ДСНС, а ще раніше — у прикордонних військах.

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За порушення мобілізації в Україні покарали чоловіка, який відмовився від повістки й спробував себе виправдати небажанням "вбивати людей". Деталі справи відомі з вироку Городоцького районного суду Львівської області, опублікованого 3 лютого.

Порушення мобілізації в Україні: що сталось

На лаві підсудних опинився розлучений чоловік, який офіційно ніде не працює. 27 серпня минулого року він "категорично відмовився" отримувати повістку, не маючи права на відстрочку. Наступного дня він у ТЦК не з’явився, що кваліфікували як ухилення від призову.

Як свою відмову від повістки пояснив ухилянт

На суді українець не визнав вину і заявив, що "його ніхто не готував вбивати людей". З його слів, Конституція нині не діє, тому чоловік керується "міжнародними правовими актами, відповідно до яких життя людини є найвищою соціальною цінністю".

"Він має право на особисту недоторканність, Україна ж є членом ООН, яка і має вирішити конфлікт. Він відмовляється іти на війну, бо не може вбивати людей", — передали у вироку.

Ухилянт визнав, що проходив строкову службу, але повідомив, що це — "зовсім не те", бо він служив у прикордонних військах. Окрім того, він поскаржився, що отримав там "психологічні травми".

Порушник мобілізації в України повідомив, що прийшов у ТЦК для отримання військового квитка, бо не міг не нього влаштуватись на роботу. У 2014 році він звільнився з ДСНС, де стояв на обліку, і його документи мали передати у військкомат.

В ТЦК чоловіка направили на ВЛК, а після визнання його придатним до служби — спробували вручити повістку. Він підтвердив, що скарг на здоров’я не має, а від повістки відмовився, бо більше не хоче служити.

Порушення мобілізації в Україні: рішення суду

З довідки ВЛК відомо, що ухилянта визнали придатним до служби у Десантно-штурмових військах. Також у ній вказаний вік чоловіка — у 2025 році він святкуватиме 44-річчя.

Суд визнав українця винним та засудив до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, народний депутат Федір Веніславський 6 лютого розповів, що парламентарі спробують розв’язати проблему порушень прав людини з боку працівників ТЦК.

Юрист Данило Гончаренко пояснив, на яких умовах нині мобілізують тих, хто не проходив строкову службу і не закінчував військову кафедру.