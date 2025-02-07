"Никто не готовил убивать": уклонист заявил на суде, что войну в Украине должна завершить ООН

Украинец заявил, что Конституция Украины не действует, поэтому он руководствуется международным правом. До 2014 года он служил в ГСЧС, а еще раньше — в пограничных войсках.

Related video

За нарушение мобилизации в Украине наказали мужчину, который отказался от повестки и попытался себя оправдать нежеланием "убивать людей". Детали дела известны из приговора Городокского районного суда Львовской области, опубликованного 3 февраля.

Нарушение мобилизации в Украине: что произошло

На скамье подсудимых оказался разведенный мужчина, который официально нигде не работает. 27 августа прошлого года он "категорически отказался" получать повестку, не имея права на отсрочку. На следующий день он в ТЦК не явился, что квалифицировали как уклонение от призыва.

Как свой отказ от повестки объяснил уклонист

На суде украинец не признал вину и заявил, что "его никто не готовил убивать людей". По его словам, Конституция сейчас не действует, поэтому мужчина руководствуется "международными правовыми актами, согласно которым жизнь человека является высшей социальной ценностью".

"Он имеет право на личную неприкосновенность, Украина же является членом ООН, которая и должна решить конфликт. Он отказывается идти на войну, потому что не может убивать людей", — передали в приговоре.

Уклонист признал, что проходил срочную службу, но сообщил, что это — "совсем не то", потому что он служил в пограничных войсках. Кроме того, он пожаловался, что получил там "психологические травмы".

Нарушитель мобилизации в Украине сообщил, что пришел в ТЦК для получения военного билета, потому что не мог без него устроиться на работу. В 2014 году он уволился из ГСЧС, где стоял на учете, и его документы должны были передать в военкомат.

В ТЦК мужчину направили на ВВК, а после признания его годным к службе — попытались вручить повестку. Он подтвердил, что жалоб на здоровье нет, а от повестки отказался, потому что больше не хочет служить.

Нарушение мобилизации в Украине: решение суда

Из справки ВВК известно, что уклониста признали годным к службе в Десантно-штурмовых войсках. Также в ней указан возраст мужчины — в 2025 году он будет праздновать 44-летие.

Суд признал украинца виновным и приговорил к трем годам лишения свободы.

Напомним, народный депутат Федор Вениславский 6 февраля рассказал, что парламентарии попытаются решить проблему нарушений прав человека со стороны работников ТЦК.

Юрист Даниил Гончаренко объяснил, на каких условиях сейчас мобилизуют тех, кто не проходил срочную службу и не заканчивал военную кафедру.