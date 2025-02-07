ТЦК не мають повноважень розшукувати "ухилянтів": в Міноборони роз'яснили правила мобілізації

Перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк каже, що в обов'язки співробітників ТЦК входить лише ведення обліку та відбір громадян для мобілізації до Сил оборони.

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Доставлення військовозобов'язаних до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за законом про мобілізацію в Україні є обов'язком правоохоронців і місцевих органів влади, а не військових. Про це сказав перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк і інтерв'ю "Укрінформу".

За словами заступника міністра, Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" покладає частину завдань з мобілізаційних заходів на представників органів влади та Національну поліцію України.

"Наприклад, якщо військовозобов’язані громадяни України під час дії правового режиму воєнного стану не з’являються до ТЦК, то забезпечити їхнє доставляння мають місцеві органи влади та поліція. Для цього вони наділені достатніми повноваженнями", — пояснив Іван Гаврилюк.

Він зазначив, що завданнями співробітників ТЦК та СП за законом є лише ведення військового обліку та відбір громадян для мобілізації до Сил оборони України.

"Наголошую ще раз, у комплексі заходів мобілізації ТЦК відповідає лише за певний перелік завдань. Підрозділи ТЦК не наділені повноваженнями розшуку ухилянтів. Це – завдання місцевих органів влади та поліції. Якщо хтось з місцевої влади не справляється зі своїми обов’язками, ніхто їм не заважає взяти ручку і написати заяву на звільнення", — сказав урядовець.

Покарання мерів за зрив мобілізації в Україні

Міський голова міста Дрогобича Тарас Кучма 28 січня розповів ЗМІ, що його оштрафували через зрив мобілізації в місті на 36 тисяч гривень. Посадовець стверджував, що він не має таких повноважень і буде оскаржувати штраф у суді.

Про штраф за зрив плану мобілізації повідомляв також міський голова Борислава Ігор Яворський 29 січня. Він так само заявив, що не погоджується зі складеним протоколом і готує позов до суду.

Нагадаємо, 7 січня ЗМІ писали, хто з військовозобов'язаних громадян України може "затриматися" на службі в ЗСУ до 60 років.

Також 7 січня медіа розповідали, які категорії населення можуть мобілізувати в лютому.