Юридичну академію на чолі з Ківаловим приєднали до іншого вишу: в чому причина, подробиці

В МОН розповіли, що причиною такого рішення є демографічна ситуація, оскільки за останні 15 років середня кількість студентів зменшилась майже вдвічі.

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Національний університет "Одеська юридична академія" приєднали до Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Відповідне розпорядження було ухвалено Кабінетом Міністрів України, повідомляє пресцентр Міністерства освіти та науки України.

Причиню такого рішення в МОН назвали демографічну ситуацію. Там додали, що за останні півтора десятка років середня кількість студентів на один заклад вищої освіти зменшилася з 6,5 тис. до 3,5 тис.

"Політика укрупнення закладів вищої освіти реалізується задля поліпшення якості, посилення спроможності університетів через об'єднання їхніх ресурсів та задля залучення інвестицій в оновлення їхньої науково-навчальної інфраструктури", — розповіли в міністерстві.

У відомстві зазначили, що таке рішення не вплине негативно на студентів. Студенти закладу продовжать навчання за тими самими освітніми програмами, на які вступили без змін умов фінансування. Також будуть збережені бюджетні місця, а вартість контрактів залишається незмінною). Водночас права науково-педагогічних працівників двох закладів також захищено, за винятком керівного складу, до якого належать посади президента, ректора та проректорів.

Перехід програм Національного університету "Одеська юридична академія" до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова відбудеться поступово впродовж 2025 року. Для передання майна й узгодження штатного розпису нового укрупненого університету буде створено комісію з реорганізації на чолі з ректором Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

За інформацією МОН, Одеську юридичну академію було виділено зі складу Одеського університету імені І.І. Мечникова у 1997 році. Тепер його повернуто до структури університету, що відповідає європейській практиці.

Нагадаємо, що президентом університету є колишній народний депутат з "Партії регіонів" Сергій Ківалов. Наприкінці січня стало відомо, що він отримує найбільшу пенсію в Україні. За інформацією журналістів, для цього навчальний заклад підняв йому заробітну плату.

Раніше в Одеському державному університеті внутрішніх справ відкрили Мурал пам’яті випускникам та здобувачам навчального закладу, які загинули під час російсько-української війни. Однак один із них виявився живим.