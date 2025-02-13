Юридическую академию во главе с Киваловым присоединили к другому вузу: в чем причина, подробности

В МОН рассказали, что причиной такого решения является демографическая ситуация, поскольку за последние 15 лет среднее количество студентов уменьшилось почти вдвое.

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Национальный университет "Одесская юридическая академия" присоединили к Одесскому национальному университету имени И. И. Мечникова. Соответствующее распоряжение было принято Кабинетом Министров Украины, сообщает пресс-центр Министерства образования и науки Украины.

Причиной такого решения в МОН назвали демографическую ситуацию. Там добавили, что за последние полтора десятка лет среднее количество студентов на одно заведение высшего образования уменьшилось с 6,5 тыс. до 3,5 тыс.

"Политика укрупнения высших учебных заведений реализуется для улучшения качества, усиления способности университетов через объединение их ресурсов и для привлечения инвестиций в обновление их научно-учебной инфраструктуры", — рассказали в министерстве.

В ведомстве отметили, что такое решение не повлияет негативно на студентов. Студенты заведения продолжат обучение по тем же образовательным программам, на которые поступили без изменений условий финансирования. Также будут сохранены бюджетные места, а стоимость контрактов остается неизменной). В то же время права научно-педагогических работников двух заведений также защищены, за исключением руководящего состава, к которому относятся должности президента, ректора и проректоров.

Переход программ Национального университета "Одесская юридическая академия" в Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова состоится постепенно в течение 2025 года. Для передачи имущества и согласования штатного расписания нового укрупненного университета будет создана комиссия по реорганизации во главе с ректором Одесского национального университета имени И.И. Мечникова.

По информации МОН, Одесская юридическая академия была выделена из состава Одесского университета имени И.И. Мечникова в 1997 году. Теперь он возвращен в структуру университета, что соответствует европейской практике.

Напомним, что президентом университета является бывший народный депутат из "Партии регионов" Сергей Кивалов. В конце января стало известно, что он получает самую большую пенсию в Украине. По информации журналистов, для этого учебное заведение подняло ему заработную плату.

Ранее в Одесском государственном университете внутренних дел открыли Мурал памяти выпускникам и соискателям учебного заведения, которые погибли во время российско-украинской войны. Однако один из них оказался живым.