Захисниця Маріуполя повернулась з полону та майже дісталась Антарктиди: що її зупинило (відео)

Один з полярників, який працює на станції "Академік Вернадський" — це колишній боєць Сил оборони, який втратив ногу на війні, розповіли в антарктичному центрі. Він допоміг втілити у життя мрію "Нави".

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Українська військова Валерія Суботіна з позивним "Нава" понад рік перебувала у полоні Російської Федерації і весь цей час мріяла дістатись до антарктичної полярної станції "Академік Вернадський". Коли Валерію визволили з полону, то вона сіла на криголам і попливла в Антарктиду, щоб втілити свою мрію. Про те, як полярники допомогли "Наві" і чому їй не вдалось дістатись до станції, розповіли на сторінці Facebook Національного антарктичного наукового центру.

Допис полярників з'явився у мережі зранку 23 лютого. Як з'ясувалось, Валерія весною 2022 року боронила Маріуполь від російських окупантів. Разом з бійцями 12 бригади спеціального призначення Нацгвардії вона опинилась на заводі "Азовсталь". Перебуваючи під обстрілами росіян, вона написала науковцям, що хотіла б дістатись до Антарктиди. Потім дівчина опинилась в полоні, але її визволили навесні 2023 року, ідеться у повідомленні полярників. В грудні 2024 року ціла команда помічників допомагала "Наві" втілити мрію у життя: дівчину посадили на круїзний лайнер і вона попрямувала на південь. Втім "Нава", а також її посестра Марія "Герда" Чех, до самої станції не дісталась, оскільки почався шторм. Це засмутило і військову, і полярників, ідеться у дописі.

"Того дня і ми в центрі, і полярники на станції, і Нава з Гердою дуже засмутилися. Але ми пообіцяли, що докладемо всіх зусиль, щоб у майбутньому вони потрапили до "Вернадського", — розповіли вони.

Окрім бажання побачити станцію "Академік Вернадський", Валерія хотіла підняти прапор своєї бригади майже на південному полюсі. Цю мрію полярники допомогли реалізувати і зняли про це відео. На записі бачимо, як біля флагштока зібрались восьмеро працівників станції. Потім вони урочисто підіймають прапор, який починає розвіватись над крижинами Антарктиди. При цьому людина, яка власноручно втілювала у життя мрію "Нави" — це боєць Сил оборони Юрій Лишенко. Юрій втратив ногу на війні, але на протезі приїхав на станцію і працює разом з полярниками, ідеться у дописі наукового центру.

"Хоч ми і засмутилися, що не потрапили на станцію, але я бачу в цьому й оптимізм: значить, ця подорож ще попереду. А поки ми повернулися на службу, наш стяг все ж дістався "Вернадського" і замайорів над ним", — навели слова "Нави" полярники.

Зазначимо, раніше Фокус писав про інші цікаві події, стались з полярниками на антарктичній станції "Академік Вернадський". Наприклад, 20 лютого вони зустрілись з горбатим китом. Горбатий кит вертівся навколо човна науковців, і в якийсь момент ледь не скинув їх у крижану воду.

Нагадуємо, 17 січня видання NZZ розповіло про зростання активності Китаю в Антарктиді і про те, навіщо це потрібно Пекіну.