Защитница Мариуполя вернулась из плена и почти добралась до Антарктиды: что ее остановило (видео)

Один из полярников, который работает на станции "Академик Вернадский" — это бывший боец Сил обороны, который потерял ногу на войне, рассказали в антарктическом центре. Он помог воплотить в жизнь мечту "Навы".

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Украинская военная Валерия Субботина с позывным "Нава" более года находилась в плену Российской Федерации и все это время мечтала добраться до антарктической полярной станции "Академик Вернадский". Когда Валерию освободили из плена, то она села на ледокол и поплыла в Антарктиду, чтобы воплотить свою мечту. О том, как полярники помогли "Наве" и почему ей не удалось добраться до станции, рассказали на странице Facebook Национального антарктического научного центра.

Сообщение полярников появилось в сети утром 23 февраля. Как выяснилось, Валерия весной 2022 года защищала Мариуполь от российских оккупантов. Вместе с бойцами 12 бригады специального назначения Нацгвардии она оказалась на заводе "Азовсталь". Находясь под обстрелами россиян, она написала ученым, что хотела бы добраться до Антарктиды. Затем девушка оказалась в плену, но ее освободили весной 2023 года, говорится в сообщении полярников. В декабре 2024 года целая команда помощников помогала "Наве" воплотить мечту в жизнь: девушку посадили на круизный лайнер и она направилась на юг. Впрочем "Нава", а также ее посестра Мария "Герда" Чех, до самой станции не добралась, поскольку начался шторм. Это огорчило и военную, и полярников, говорится в заметке.

"В тот день и мы в центре, и полярники на станции, и Нава с Гердой очень расстроились. Но мы пообещали, что приложим все усилия, чтобы в будущем они попали на "Вернадского", — рассказали они.

Кроме желания увидеть станцию "Академик Вернадский", Валерия хотела поднять флаг своей бригады почти на южном полюсе. Эту мечту полярники помогли реализовать и сняли об этом видео. На записи видно, как у флагштока собрались восемь работников станции. Затем они торжественно поднимают флаг, который начинает развеваться над льдинами Антарктиды. При этом человек, который собственноручно воплощал в жизнь мечту "Навы" — это боец Сил обороны Юрий Лышенко. Юрий потерял ногу на войне, но на протезе приехал на станцию и работает вместе с полярниками, говорится в заметке научного центра.

"Хотя мы и расстроились, что не попали на станцию, но я вижу в этом и оптимизм: значит, это путешествие еще впереди. А пока мы вернулись на службу, наш флаг все же добрался до "Вернадского" и развевается над ним", — привели слова "Навы" полярники.

Отметим, ранее Фокус писал о других интересных событиях, произошедших с полярниками на антарктической станции "Академик Вернадский". Например, 20 февраля они встретились с горбатым китом. Горбатый кит вертелся вокруг лодки ученых, и в какой-то момент едва не сбросил их в ледяную воду.

Напоминаем, 17 января издание NZZ рассказало о росте активности Китая в Антарктиде и о том, зачем это нужно Пекину.