Китай расширяет свое присутствие в Антарктиде: строит уже пятую научную станцию

С открытием станции Циньлин 7 февраля 2024 года на острове Невыразимый, острове на берегу моря Росса, Китай стал владельцем второй по величине исследовательской станции на этом ледяном континенте.

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Китай расширяет свое присутствие в Антарктиде, территории, защищенной от военного использования и экономической эксплуатации международными соглашениями. Недавние спутниковые снимки показывают недавний прогресс строительства новой китайской исследовательской станции Циньлин. Об этом пишет NZZ.

Циньлин площадью около 5300 квадратных метров является второй по величине исследовательской станцией на ледяном континенте. По данным китайского правительства, она используется в научных целях. На Западе в прошлом году уже указывали на другие возможные мотивы строительства. Помимо интереса к сырью, для Китая могут иметь особое значение геополитические и геостратегические соображения, а также доступ к морским путям.

Китайская станция Циньлин в Антарктиде Фото: South China Morning Post

Циньлин — пятая антарктическая исследовательская станция Китая. Спутниковые снимки, сделанные в декабре 2024 года, теперь показывают расширение инфраструктуры спорного исследовательского центра. Там построили что-то напоминающее посадочную площадку, а также там строится еще одно большое здание.

Пока невозможно четко определить, что именно строит Китай, но они явно ускорились. Так как в южной части площадки очистили большую территорию, где явно собираются выстроить пирс и причал для кораблей.

Публично доступные документы планирования Института полярных исследований Китая и Университета Тунцзи дают более глубокое представление о планируемом проекте строительства и будущем общем плане антарктического проекта.

Китайская станция Циньлин в Антарктиде Фото: South China Morning Post

Присутствие Китая в Антарктиде ни в коем случае не является новостью. КНР построил свою первую исследовательскую станцию ​​в 1985 году, всего через два года после присоединения к Договору об Антарктике в 1983 году. Этот договор регулирует мирное научное использование и исследование континента и призван предотвратить как милитаризацию, так и территориальные претензии. Тем не менее, различные государства имеют территориальные претензии на части Антарктиды, причем наибольшую территорию претендует Австралия. Китай является одним из договаривающихся государств.

Всем партнерам по Договору об Антарктике разрешено оставаться на континенте в исследовательских целях, и многие страны также создали там исследовательские станции – в стратегически важных местах.

Хотя Договор об Антарктике запрещает военные учения, он разрешает использовать военную логистику и персонал в целях научных исследований. По этой причине многие страны, в том числе Австралия и США, регулярно используют военно-транспортную авиацию и технологии двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях. К ним относятся, например, наземные станции для спутников, где есть подозрение, что они, помимо связи с собственными спутниками, могут также собирать информацию для военных или геополитических целей, что делает их использование спорным.

Остается неясным, преследует ли Китай военную цель своей долгосрочной экспансией в Антарктиде, то есть выходят ли инвестиции за рамки чисто научных целей. Однако Китай утвердил свое влияние в Антарктиде, построив современные исследовательские центры. Это открывает для страны возможность играть важную геополитическую роль в регионе в будущем.

Постройка станции Циньлин Фото: South China Morning Post

В некоторых сообщениях говорилось, что Китай готовился к разведке и добыче сырья с помощью Циньлина. Давно известно, что в Антарктиде есть месторождения различных металлов, а также залежи ископаемого топлива, такого как уголь, природный газ и нефть. Однако добывать их слишком дорого, к тому же это запрещено. Циньлин вероятно, пригодится, например, для китайской спутниковой навигационной системы Beidou, которую создают для конкуренции с GPS, Galileo и Глонасс. Beidou требуются наземные станции по всему миру для повышения точности системы. Дополнительная база в Антарктиде была бы очень удобна для Китая.

Напомним, ранее военные эксперты предположили, что Китай всерьез готовится к вторжению на Тайвань. В КНР строят специальные десантные баржи, единственное мыслимое назначение которых — переброска техники Народно-освободительной армии на тайваньское побережье в рамках полномасштабного вторжения.