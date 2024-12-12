Сразу двое в гнезде: украинские полярники показали первых малышей пингвинов (фото)

Первый детеныш уже активен, а второй еще в кусках скорлупы. Новорожденные пингвинята покрыты серым пушком, который через месяц сменят на привычные черно-белые перья.

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На скале возле лаборатории по исследованию геокосмоса биолог экспедиции Светозар Давыденко обнаружил сразу двух малышей субантарктических пингвинов. Об этом рассказали в Национальном антарктическом научном центре.

"Первый детеныш уже активен — кормится, пищит, поэтому ему где-то полсуток. А второй, видимо, вылупился прямо перед моим приходом, потому что он еще в кусках скорлупы и прячется под взрослого пингвина", — рассказал ученый.

Около месяца малыши будут находиться в гнезде с родителями, которые по очереди за ними будут ухаживать: кормить из клюва крилем, греть и охранять от хищных птиц.

Новорожденные пингвинята покрыты серым пушком. Менять его на привычные черно-белые перья они начнут где-то через месяц и после чего будут собираться в т.н. "ясли" — небольшие группы молодых пингвинов, за которыми будет следить несколько взрослых.

"К этому времени "малышня" уже достигает размеров родителей и продолжает активно выпрашивать у них еду. Иногда это выглядит очень забавно, когда пингвин папа или мама убегает от назойливых детишек, а те догоняют их, чтобы поесть", — рассказали арктические исследователи некоторые страницы из жизни пингвинов, пообещав показать, как именно это происходит, когда птенцы подрастут.

Напомним, на острове Галиндез, где расположена станция, преобладают субантарктические пингвины, которых насчитывается около 4 тысяч. Каждая пара в основном откладывает 2 яйца.

Также Фокус писал, что агрессивный антарктический пингвин стал приходить к субантарктическим пингвинам и клевать их. Не исключено, предполагали ученые, что он пытался "отжать" у них гнездо.