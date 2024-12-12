Одразу двоє у гнізді: українські полярники показали перших малюків пінгвінів (фото)

Перше дитинча вже активне, а друге ще в шматках шкаралупи. Новонароджені пінгвінята вкриті сірим пушком, який за місяць змінять на звичне чорно-біле пір'я.

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На скелі біля лабораторії з дослідження геокосмосу біолог експедиції Світозар Давиденко виявив одразу двох малюків субантарктичних пінгвінів. Про це розповіли у Національному антарктичному науковому центрі.

"Перше дитинча вже активне – годується, пищить, тож йому десь пів доби. А друге, мабуть, вилупилося прямо перед моїм приходом, бо воно ще в шматках шкаралупи й ховається під дорослого пінгвіна", – розповів вчений.

Близько місяця малюки перебуватимуть в гнізді з батьками, які по черзі їх доглядатимуть: годуватимуть з дзьоба крилем, грітимуть та охоронятимуть від хижих птахів.

Новонароджені пінгвінята вкриті сірим пушком. Змінювати його на звичне чорно-біле пір'я вони почнуть десь за місяць й після чого збиратимуться у т.зв. "ясла" – невеликі групи молодих пінгвінів, за якими стежитиме кілька дорослих.

"До цього часу "малеча" вже сягає розмірів батьків і продовжує активно випрошувати в них їжу. Інколи це виглядає дуже кумедно, коли пінгвін тато або мама тікає від настирливих дітлахів, а ті наздоганяють їх, щоб поїсти", — розповіли арктичні дослідники деякі сторінки з життя пінгвінів, пообіцявши показати, як саме це відбувається, коли пташенята підростуть.

Нагадаємо, на острові Галіндез, де розташована станція, переважають субантарктичні пінгвіни, яких налічується близько 4 тисяч. Кожна пара здебільшого відкладає 2 яйця.

Також Фокус писав, що агресивний антарктичний пінгвін став приходити до субантарктичних пінгвінів та дзьобати їх. Не виключено, припускали науковці, що він намагався "віджати" у них гніздо.