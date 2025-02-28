У Києві та області ввели екстрені відключення світла (інфографіка)

Фахівці "Укренерго" запровадили в Києві, Київській та Дніпропетровській областях екстрені відключення. Першими відключатимуть промислових споживачів і бізнес.

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У Київській та Дніпропетровській областях діє режим екстрених відключень електрики. Про це повідомила енергокомпанія "ДТЕК" у Telegram.

За командою "Укренерго" в Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення. У разі змін енергетики оперативно поінформують жителів зазначених регіонів.

Ситуація в енергосистемі може змінитися

В "Укренерго" зазначили, що посилення заходів обмеження подачі електроенергії стало наслідком масованих атак російської армії на енергооб'єкти. Насамперед відключаються промислові споживачі та бізнес.

Графіки обмеження потужності для промисловості продовжують діяти. Для побутових споживачів обмеження не діють, за винятком аварійних ситуацій у мережах обленерго

Ситуація в енергосистемі може змінитися, енергетики закликають стежити за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу.

Нагадаємо, після атаки ЗС РФ 26 лютого в Одеській і Дніпропетровській областях відключали електрику через пошкодження електромереж.

Міненерго України підрахувало, скільки масованих ударів завдали ЗС РФ за три роки повномасштабної війни. Збитки від пошкоджень вимірюються мільярдами доларів.