В Киеве и области ввели экстренные отключения света (инфографика)

Специалисты "Укрэнерго" ввели в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях экстренные отключения. Первыми будут отключать промышленные потребители и бизнес.

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В Киевской и Днепропетровской областях действует режим экстренных отключений электричества. Об этом сообщила энергокомпания "ДТЭК" в Telegram.

По команде "Укрэнерго" в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения. В случае изменений энергетики оперативно проинформируют жителей указанных регионов.

Ситуация в энергосистеме может измениться

В "Укрэнерго" отметили, что усиление мер ограничения подачи электроэнергии стало следствием массированных атак российской армии на энергообъекты. В первую очередь отключаются промышленные потребители и бизнес.

Графики ограничения мощности для промышленности продолжают действовать. Для бытовых потребителей ограничения не действуют, за исключением аварийных ситуаций в сетях облэнерго

Ситуация в энергосистеме может измениться, энергетики призывают следить за сообщениями на страницах операторов системы распределения.

Напомним, после атаки ВС РФ 26 февраля в Одесской и Днепропетровской областях отключали электричество из-за повреждения электросетей.

Минэнерго Украины подсчитало, сколько массированных ударов нанесли ВС РФ за три года полномасштабной войны. Убытки от повреждений измеряются миллиардами долларов.