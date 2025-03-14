90 гривень за 5 хвилин: українцям пропонують можливість швидкого заробітку (фото)
На сайті з пошуку роботи шукають таємного покупця, і за таку роботу пропонують непогану заробітну плату.
В умовах воєнного стану та мобілізації в Україні існує проблема в працевлаштуванні. Однак деякі роботодавці пропонують високі заробітні зарплати за п'ять хвилин роботи. Відповідна вакансія розміщена на сайті з пошуку роботи.
Так, в Одесі шукають таємного покупця. В його обов'язки входитиме виконання перевірок якості обслуговування в банках, магазинах, аптеках, транспортних компаніях міста та області за певним сценарієм.
Кандидат на посаду має бути старшим 18 років та мати вільний доступ до інтернету. Також у нього повинні бути технічні засоби для якісних фото та аудіо.
Оплата становить від 90 гривень за одну перевірку, яка триває приблизно 5 хвилин. Працедавець зазначає, що перевірки можна виконувати у вільний від навчання чи роботи час.
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Зазначимо, що деякі роботодавці пропонують українцям високі заробітні зарплати та можливість бронювання працівників. Також громадянам пропонують різноманітні бонуси.
Раніше Фокус писав про "гарячі" вакансії і пропозиції на ринку праці загалом і дізнався, чи дійсно Україна переживає кадрову кризу. Тоді HR-експерти називали трійку спеціальностей.
Слід додати, що в українців різко зросли зарплати. Фокус розповідав, кому стали платити набагато більше. Варто відзначити, що наявність досвіду — не завжди головна вимога у вакансіях, особливо в нинішніх умовах браку кадрів у низці сфер.
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