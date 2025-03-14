90 гривен за 5 минут: украинцам предлагают возможность быстрого заработка (фото)

На сайте по поиску работы ищут тайного покупателя, и за такую работу предлагают неплохую заработную плату.

Related video

В условиях военного положения и мобилизации в Украине существует проблема в трудоустройстве. Однако некоторые работодатели предлагают высокие заработные зарплаты за пять минут работы. Соответствующая вакансия размещена на сайте по поиску работы.

Так, в Одессе ищут тайного покупателя. В его обязанности будет входить выполнение проверок качества обслуживания в банках, магазинах, аптеках, транспортных компаниях города и области по определенному сценарию.

Кандидат на должность должен быть старше 18 лет и иметь свободный доступ к интернету. Также у него должны быть технические средства для качественных фото и аудио.

Оплата составляет от 90 гривен за одну проверку, которая длится примерно 5 минут. Работодатель отмечает, что проверки можно выполнять в свободное от учебы или работы время.

Отметим, что некоторые работодатели предлагают украинцам высокие заработные зарплаты и возможность бронирования работников. Также гражданам предлагают различные бонусы.

Ранее Фокус писал о "горячих" вакансиях и предложениях на рынке труда в целом и узнал, действительно ли Украина переживает кадровый кризис. Тогда HR-эксперты называли тройку специальностей.

Следует добавить, что у украинцев резко выросли зарплаты. Фокус рассказывал, кому стали платить намного больше. Стоит отметить, что наличие опыта — не всегда главное требование в вакансиях, особенно в нынешних условиях нехватки кадров в ряде сфер.