Топ 3 самых востребованных профессий открывают продавцы консультанты и менеджеры по продажам. Фокус собрал данные по "горячим" вакансиям и предложениям на рынке труда в целом и узнал, действительно ли Украина переживает кадровый кризис.

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В 2025 году рынок труда Украины продолжает развиваться, несмотря на вызовы, в частности дефицита кадров. Транспортная отрасль, в которой пальму первенства держат водители занимает второе место, после торговой. В материале "Рынок труда 2025: кого ищут, где самые большие зарплаты и как мигранты из Бангладеш заменят украинцев" Фокус подробно рассказал о ситуации с поиском кадров. Поэтому, как сложилась тройка актуальных вакансий в начале года, читайте дальше.

На третьем году полномасштабной войны эйчары говорят о неизменно высокой потребности украинских работодателей в рабочих и технических специалистах, а также специалистах в Силы обороны (военнослужащие, операторы дронов, связисты и т.д.). От дефицита персонала страдает и гостинично-ресторанный бизнес. Там существенно ощущается нехватка поваров и барменов.

На третьем году полномасштабной войны эйчары говорят о неизменно высокой потребности украинских работодателей в рабочих и технических специалистах, а также специалистах в Силы обороны

"На рынок труда прежде всего влияет ситуация на фронте. Чем дольше будут продолжаться боевые действия, тем больше рынок труда будет испытывать недостаток кадров из-за внутренней миграции в более безопасные регионы, выезд за границу и мобилизацию. Поэтому нехватка персонала будет ощущаться во всех отраслях, что приведет к усилению конкуренция за таланты, в рамках которой бизнес будет вынужден повышать заработную плату. Но такое повышение, скорее, вынужденный шаг удержания собственной команды и привлечения персонала. Так как многие компании на грани истощения ресурсов, что в первую очередь касается малого бизнеса", — говорит Фокусу HR-эксперт, владелица HR-агентства Доминика Иванова-Бекар.

Работодатели ищут технических специалистов

Она добавляет, что среди кандидатов продолжает набирать популярность удаленная работа, поэтому именно такие вакансии закрываются сравнительно быстро.

"Но, к сожалению, пока далеко не все работодатели готовы предоставить даже гибридный график работы", — добавляет эксперт.

Среди очевидных трендов на рынке труда — вакансии компаний, которые предоставляют бронирование.

"Кандидаты охотно рассматривают такие вакансии, даже при условии меньшей заработной платы и более низкой позиции", — констатирует Доминика Иванова-Бекар.

В тройку горячих вакансий входят сварщики, механики, электрики

Вакансии с наибольшим спросом — топ 3 лидеров

Согласно новой статистике портала по поиску работы Work.ua, наибольший спрос на людей наблюдается в таких категориях:

рабочие специальности: строители, механики, электрики, водители;

сфера обслуживания: продавцы-консультанты, кассиры, официанты;

охрана, безопасность: вакансии для Сил обороны Украины. Спрос на специалистов в этой категории сохраняется даже в периоды сезонного спада.

А как насчет работы в ІТ-отрасли, которая всегда была на пике популярности у работодателей? Сфера айти действительно все еще демонстрирует высокую конкуренцию среди соискателей, говорит эксперт по персоналу.

Отзывы на дистанционку в 5 раз превышают отзывы на офлайн-работу

"Также это касается и удаленных предложений работы. Отзывы на дистанционку в 5 раз превышают отзывы на офлайн-работу. Интересно, что категории "IT, компьютеры, интернет" и "Маркетинг, реклама, PR", которые не входят в десятку отраслей с наибольшим количеством вакансий, получают 18% всех отзывов на сайте. Это свидетельствует о высокой заинтересованности, а также и конкуренции в этих сферах", — говорит Виктория Белякова, PR-менеджер Work.ua.

Кассиры и официанты входят в топ самых востребованных специальностей в Украине во время войны Фото: Pixabay

Если говорить об ИТ-специальности в контексте оборонной отрасли и производства, они очень важны. Так, на рынке труда можно увидеть, что предприятия ищут, к примеру:

разработчиков ПО для автоматизации производства и работы с дронами;

специалистов по кибербезопасности для защиты данных;

инженеров по автоматизации, которые оптимизируют производственные процессы и тому подобное.

Есть высокая потребность в специалистах по кибербезопасности для защиты данных Фото: Getty Images

"В 2025 году рынок труда в Украине будет продолжать преодолевать ключевые вызовы, которые были и в прошлом году, адаптироваться к изменениям в мире и демонстрировать устойчивость, акцентируя на социальной ответственности в различных ее проявлениях. Вероятно, что эффективное использование имеющихся ресурсов также будет основным лейтмотивом на рынке труда", — добавляет Виктория Белякова.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что государственное предприятие "Ламелла" на Закарпатье, которое специализируется на изготовлении мебели, хочет взять на работу 160 работников из Бангладеша.

Поэтому, захватят ли мигранты из Азии рынок труда в Украине? Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник рассказал.