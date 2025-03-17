Померла мати убитого 10 років тому Олеся Бузини: що про неї відомо (фото)

Валентина Бузина жила на вулиці Дегтярівській у Києві, де у 2015 році сталося вбивство її сина. В останні роки життя вона рідко з'являлася в інформаційному просторі.

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Валентина Бузина, мати убитого у Києві 16 квітня 2015 року журналіста та письменника Олеся Бузини, померла 17 березня. Про це повідомила її онука Марія на сайті, присвяченому Олесю Бузині.

Валентина Бузина жила у Києві на вулиці Дегтярівській, де сталося вбивство її сина у 2015 році, пише "РБК-Україна". Протягом кількох років вона вимагала розслідувати обставини трагедії, брала участь у судових засіданнях, давала коментарі та інтерв'ю, зокрема й проросійським ЗМІ.

В останні роки життя мати Олеся Бузини рідко з'являлася в інформаційному просторі та вела закритий спосіб життя. Сусіди зазначали, що вона була замкнутою людиною, іноді спілкувалася лише з друзями свого сина, пишуть журналісти.

Валентина Бузина померла у віці понад 90 років. Причина її смерті наразі публічно не оголошувалася.

Про смерть Валентини Бузини повідомила її онука Марія Фото: buzina.org

Що відомо про вбивство Олеся Бузини

Бузина був відомий зокрема як автор суперечливих книг "Вурдалак Тарас Шевченко", "Таємна історія України-Русі", "Воскресіння Малоросії", "Союз плуга і тризуба. Як придумали Україну" і "Докиївська Русь". Крім того, Бузина регулярно виступав на телебаченні з ідеями "спільного історичного минулого" з Росією та критикою українського національного руху, зазначають журналісти "РБК-Україна".

Про те, що журналіст Олесь Бузина був розстріляний з автомобіля біля свого будинку, повідомив 16 квітня 2015 року на той час радник голови Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Щойно на Вул. Дегтярівська в районі будинку номер 58 з Форд Фокус темно синього кольору, був розстріляний сумнозвісний журналіст Олесь Бузина. Номери на машині були або латвійські, або білоруські. Точно не українські", — написав Геращенко.

На той час міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 18 червня 2015 року повідомив, що вбивсто Бузини розкрито. Він оголосив, що поліція затримала підозрюваних Дениса Поліщука й Андрія Медведька, які тоді були бійцями батальйону МВС "Гарпун".

Остаточного вироку у справі про резонансне вбивство Олеся Бузини на момент публікації матеріалу не винесено.

Нагадаємо, 14 березня в Одесі застрелили активіста і волонтера Демʼяна Ганула. Підозрюваний в умисному замовному вбивстві 46-річний Сергій Шалаєв на суді заявив, що є військовослужбовцем і самовільно залишив частину. Київський районний суд Одеси заарештував його на два місяці без права внесення застави.