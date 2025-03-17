Померла мати убитого 10 років тому Олеся Бузини: що про неї відомо (фото)
Валентина Бузина жила на вулиці Дегтярівській у Києві, де у 2015 році сталося вбивство її сина. В останні роки життя вона рідко з'являлася в інформаційному просторі.
Валентина Бузина, мати убитого у Києві 16 квітня 2015 року журналіста та письменника Олеся Бузини, померла 17 березня. Про це повідомила її онука Марія на сайті, присвяченому Олесю Бузині.
Валентина Бузина жила у Києві на вулиці Дегтярівській, де сталося вбивство її сина у 2015 році, пише "РБК-Україна". Протягом кількох років вона вимагала розслідувати обставини трагедії, брала участь у судових засіданнях, давала коментарі та інтерв'ю, зокрема й проросійським ЗМІ.
В останні роки життя мати Олеся Бузини рідко з'являлася в інформаційному просторі та вела закритий спосіб життя. Сусіди зазначали, що вона була замкнутою людиною, іноді спілкувалася лише з друзями свого сина, пишуть журналісти.
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Валентина Бузина померла у віці понад 90 років. Причина її смерті наразі публічно не оголошувалася.
Що відомо про вбивство Олеся Бузини
Бузина був відомий зокрема як автор суперечливих книг "Вурдалак Тарас Шевченко", "Таємна історія України-Русі", "Воскресіння Малоросії", "Союз плуга і тризуба. Як придумали Україну" і "Докиївська Русь". Крім того, Бузина регулярно виступав на телебаченні з ідеями "спільного історичного минулого" з Росією та критикою українського національного руху, зазначають журналісти "РБК-Україна".
Про те, що журналіст Олесь Бузина був розстріляний з автомобіля біля свого будинку, повідомив 16 квітня 2015 року на той час радник голови Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко.
"Щойно на Вул. Дегтярівська в районі будинку номер 58 з Форд Фокус темно синього кольору, був розстріляний сумнозвісний журналіст Олесь Бузина. Номери на машині були або латвійські, або білоруські. Точно не українські", — написав Геращенко.
На той час міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 18 червня 2015 року повідомив, що вбивсто Бузини розкрито. Він оголосив, що поліція затримала підозрюваних Дениса Поліщука й Андрія Медведька, які тоді були бійцями батальйону МВС "Гарпун".
Остаточного вироку у справі про резонансне вбивство Олеся Бузини на момент публікації матеріалу не винесено.
Нагадаємо, 14 березня в Одесі застрелили активіста і волонтера Демʼяна Ганула. Підозрюваний в умисному замовному вбивстві 46-річний Сергій Шалаєв на суді заявив, що є військовослужбовцем і самовільно залишив частину. Київський районний суд Одеси заарештував його на два місяці без права внесення застави.
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