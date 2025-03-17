Умерла мать убитого 10 лет назад Олеся Бузины: что о ней известно (фото)

Валентина Бузина жила на улице Дегтяревской в Киеве, где в 2015 году произошло убийство ее сына. В последние годы жизни она редко появлялась в информационном пространстве.

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Валентина Бузина, мать убитого в Киеве 16 апреля 2015 года журналиста и писателя Олеся Бузины, умерла 17 марта. Об этом сообщила ее внучка Мария на сайте, посвященном Олесю Бузине.

Валентина Бузина жила в Киеве на улице Дегтяревской, где произошло убийство ее сына в 2015 году, пишет "РБК-Украина". В течение нескольких лет она требовала расследовать обстоятельства трагедии, участвовала в судебных заседаниях, давала комментарии и интервью, в том числе и пророссийским СМИ.

В последние годы жизни мать Олеся Бузины редко появлялась в информационном пространстве и вела закрытый образ жизни. Соседи отмечали, что она была замкнутым человеком, иногда общалась только с друзьями своего сына, пишут журналисты.

Валентина Бузина умерла в возрасте более 90 лет. Причина ее смерти пока публично не объявлялась.

О смерти Валентины Бузины сообщила ее внучка Мария Фото: buzina.org

Что известно об убийстве Олеся Бузины

Бузина был известен в частности как автор противоречивых книг "Вурдалак Тарас Шевченко", "Тайная история Украины-Руси", "Воскрешение Малороссии", "Союз плуга и трезубца. Как придумали Украину" и "Докиевская Русь". Кроме того, Бузина регулярно выступал на телевидении с идеями "общего исторического прошлого" с Россией и критикой украинского национального движения, отмечают журналисты "РБК-Украина".

О том, что журналист Олесь Бузина был расстрелян из автомобиля возле своего дома, сообщил 16 апреля 2015 года на то время советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко.

"Только что на ул. Дегтяревская в районе дома номер 58 из Форд Фокус темно синего цвета, был расстрелян печально известный журналист Олесь Бузина. Номера на машине были или латвийские, или белорусские. Точно не украинские", — написал Геращенко.

На то время министр внутренних дел Арсен Аваков 18 июня 2015 года сообщил, что убийство Бузины раскрыто. Он объявил, что полиция задержала подозреваемых Дениса Полищука и Андрея Медведько, которые тогда были бойцами батальона МВД "Гарпун".

Окончательный приговор по делу о резонансном убийстве Олеся Бузины на момент публикации материала не вынесен.

Напомним, 14 марта в Одессе застрелили активиста и волонтера Демьяна Ганула. Подозреваемый в умышленном заказном убийстве 46-летний Сергей Шалаев на суде заявил, что является военнослужащим и самовольно покинул часть. Киевский районный суд Одессы арестовал его на два месяца без права внесения залога.