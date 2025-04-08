Порівняла Україну з Газою: співачка Катя Чилі втрапила в новий скандал

Українська співачка Катя Чилі (справжнє ім'я — Катерина Боголюбова) порівняла війну в Україну з ситуацією в Секторі Газа. Вона зазначила, що світ "мовчав про Газу на рівні дій" і мовчить й про Україну.

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Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Пост Каті Чилі щодо ситуації в Україні та Секторі Газа

Співачка зазначила, що нині "Газа вже не кличе на допомогу", оскільки кликати майже нікому. Вона також відмітила, що Палестина "кричала довго".

"Наших міст подібно Маріуполю, Бахмуту, Лисичанську ніхто не побачить в цьому вигляді, якщо земля відійде РФ і світ це прийме і не буде покарання в Гаазі. А потім безкарний злочин який зветься геноцид пошириться на землі, які думають що їх обійде. Світ думає, що ми скоро перестанемо кричати. Бо німого крику окупованих міст ніхто не почує", — додала вона.

В пості Катя Чилі ставить питання, чому світ мовчав про Сектор Гази й чому він мовчить про Україну. Вона додала, що мир ціною геноцидів — це не мир, а "це нацизм".

Допис набрав кількасот реакцій і коментарів. Деякі зазначали, що неможливо "порівнювати гніздо бандитизму і тероризму Газу з жертвою терористів Маріуполем". Співачка відповіла, що Україну теж можуть записати "в подібне "гніздо бандитизму і тероризму".

Відповідь на коментар

Дехто писав, що українців винищували століттями так само як і палестинців. Це пов'язано з тим, що "деякій нації знадобились обрані землі-території для своєї держави".

Коментар до посту Каті Чилі

В коментарях люди не погоджувались з дописом. Дехто зазначав, що "жаліти Газу — це однаково як жаліти росіян".

Коментар до допису Каті Чилі

Це не перший скандал з Катею Чилі. Зокрема, 25 грудня єврейська громада встановила в Києві ханукальний світильник. Поява на Майдані менори Хануки обурила співачку й у себе на сторінці вона засудила встановлення Ханукії, назвавши її "символом інших народів".

Нагадаємо, в Києві водій однієї зі столичних маршруток в лютому назвав військовослужбовицю Ксенію Пономарьову під час її поїздки в громадському транспорті "п'яним бидлом". В Державній службі України з безпеки на транспорті. Там зазначили, що розпочато внутрішнє розслідування інциденту, а водія відсторонено від посади.

Додамо, що днями у мережі поширилось фото нібито бейджа з логотипом миколаївської гімназії №6 і підписом "Мій тато – ухилянт".В навчальнму закладі зазанчили, що фотографії поширює російська пропаганда, а насправді таких значків для своїх учнів ніхто не видавав та не видає.