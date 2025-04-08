Порівняла Україну з Газою: співачка Катя Чилі втрапила в новий скандал
Українська співачка Катя Чилі (справжнє ім'я — Катерина Боголюбова) порівняла війну в Україну з ситуацією в Секторі Газа. Вона зазначила, що світ "мовчав про Газу на рівні дій" і мовчить й про Україну.
Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.
Співачка зазначила, що нині "Газа вже не кличе на допомогу", оскільки кликати майже нікому. Вона також відмітила, що Палестина "кричала довго".
"Наших міст подібно Маріуполю, Бахмуту, Лисичанську ніхто не побачить в цьому вигляді, якщо земля відійде РФ і світ це прийме і не буде покарання в Гаазі. А потім безкарний злочин який зветься геноцид пошириться на землі, які думають що їх обійде. Світ думає, що ми скоро перестанемо кричати. Бо німого крику окупованих міст ніхто не почує", — додала вона.
В пості Катя Чилі ставить питання, чому світ мовчав про Сектор Гази й чому він мовчить про Україну. Вона додала, що мир ціною геноцидів — це не мир, а "це нацизм".
Допис набрав кількасот реакцій і коментарів. Деякі зазначали, що неможливо "порівнювати гніздо бандитизму і тероризму Газу з жертвою терористів Маріуполем". Співачка відповіла, що Україну теж можуть записати "в подібне "гніздо бандитизму і тероризму".
Дехто писав, що українців винищували століттями так само як і палестинців. Це пов'язано з тим, що "деякій нації знадобились обрані землі-території для своєї держави".
В коментарях люди не погоджувались з дописом. Дехто зазначав, що "жаліти Газу — це однаково як жаліти росіян".
Це не перший скандал з Катею Чилі. Зокрема, 25 грудня єврейська громада встановила в Києві ханукальний світильник. Поява на Майдані менори Хануки обурила співачку й у себе на сторінці вона засудила встановлення Ханукії, назвавши її "символом інших народів".
Нагадаємо, в Києві водій однієї зі столичних маршруток в лютому назвав військовослужбовицю Ксенію Пономарьову під час її поїздки в громадському транспорті "п'яним бидлом". В Державній службі України з безпеки на транспорті. Там зазначили, що розпочато внутрішнє розслідування інциденту, а водія відсторонено від посади.
Додамо, що днями у мережі поширилось фото нібито бейджа з логотипом миколаївської гімназії №6 і підписом "Мій тато – ухилянт".В навчальнму закладі зазанчили, що фотографії поширює російська пропаганда, а насправді таких значків для своїх учнів ніхто не видавав та не видає.