"Мій тато — ухилянт": що відомо про скандал із бейджиками школярів, який розгорівся у Миколаєві

Цими днями у мережі поширюється фото нібито бейджа з логотипом миколаївської гімназії №6 і підписом "Мій тато – ухилянт". Також в інтернеті пишуть, що дітям видають нібито такі бейджики, а тоді піддають їх цькуванню та глузуванням. Новину прокоментували у самому навчальному закладі та у ЦПД.

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Реакцію на такі новини оприлюднили у Центрі протидії дезінформації з посиланням на сам навчальний заклад, який звинуватили у розповсюдженні таких бейджів, 6 квітня.

На фото нібито бейджів гімназії зображений сам логотип навчальної установи, а також напис великим шрифтом. Повідомлялося, що їх буцімто видають школярам, батьки яких уникають служби у лавах української армії.

У ЦПД заявили, що така інформація не відповідає дійсності та спрямована на дискредитацію українських навчальних закладів.

"Подібна брехня спрямована на дискредитацію освітніх закладів шляхом створення враження про буцімто утиски школярів і штучну сегрегацію українського суспільства", — зазначають у Telegram-каналі ЦПД.

Новини прокоментував і сам навчальний заклад, який звинуватили у розповсюдженні цих бейджів. Там заявили, що такі фотографії поширює російська пропаганда, а насправді таких значків для своїх учнів ніхто не видавав та не видає.

Сайт школи | фото фейку

Подібні випадки траплялися і раніше. Зокрема схожі новини розповсюджували про вінницький навчальний заклад у лютому 2024 року — там нібито також видавали учням бейджі із підписами "Мій тато — ухилянт", а потім піддавали цькуванням з боку їхніх однолітків та інших людей.

Скріншот | поширення фейку

Росіяни активізували інформаційну кампанію проти України

Цими днями стало відомо, що російські спецслужби активізували свої дезінформаційні кампанії, спрямовані проти України. Ведуча і журналістка Яніна Соколова розповідала, що саме у цей час росіяни увімкнули "небачену хвилю ботів" у соцмережах. Їх вони використовують зокрема і для вербування українців, заманюючи контентом, який генерує ШІ.

Соколова разом із командою проєкту "БАЗА" провели експеримент, і під виглядом підписників перейшли до сторінок у соцмережах. Розслідувачів запросили на онлайн-літургію, під час якої розповідали про "друге пришестя Христа".

Нагадаємо, раніше Фокус дізнавався про російську кампанію з дезінформації України, яка здійснювалася на території Австрії.

Також керівник української розвідки Кирило Буданов розповідав про те, як РФ розпалює недовіру до ТЦК. Про це Фокус повідомляв 27 лютого.