"Мой папа — уклонист": что известно о скандале с бейджиками школьников, который разгорелся в Николаеве

На днях в сети распространяется фото якобы бейджа с логотипом николаевской гимназии №6 и подписью "Мой папа — уклонист". Также в интернете пишут, что детям выдают якобы такие бейджики, а потом подвергают их травле и насмешкам. Новость прокомментировали в самом учебном заведении и в ЦПД.

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Реакцию на такие новости обнародовали в Центре противодействия дезинформации со ссылкой на само учебное заведение, которое обвинили в распространении таких бейджей, 6 апреля.

На фото якобы бейджей гимназии изображен сам логотип учебного учреждения, а также надпись крупным шрифтом. Сообщалось, что их якобы выдают школьникам, родители которых избегают службы в рядах украинской армии.

В ЦПИ заявили, что такая информация не соответствует действительности и направлена на дискредитацию украинских учебных заведений.

"Подобная ложь направлена на дискредитацию образовательных учреждений путем создания впечатления о якобы притеснениях школьников и искусственной сегрегации украинского общества", — отмечают в Telegram-канале ЦПД.

Новости прокомментировал и само учебное заведение, которое обвинили в распространении этих бейджей. Там заявили, что такие фотографии распространяет российская пропаганда, а на самом деле таких значков для своих учеников никто не выдавал и не выдает.

Сайт школы | фото фейка

Подобные случаи случались и раньше. В частности похожие новости распространяли о винницком учебном заведении в феврале 2024 года — там якобы также выдавали ученикам бейджи с подписями "Мой папа — уклонист", а затем подвергали травле со стороны их сверстников и других людей.

Скриншот | распространение фейка

Россияне активизировали информационную кампанию против Украины

На днях стало известно, что российские спецслужбы активизировали свои дезинформационные кампании, направленные против Украины. Ведущая и журналистка Янина Соколова рассказывала, что именно в это время россияне включили "невиданную волну ботов" в соцсетях. Их они используют в том числе и для вербовки украинцев, заманивая контентом, который генерирует ИИ.

Соколова вместе с командой проекта "БАЗА" провели эксперимент, и под видом подписчиков перешли на страницы в соцсетях. Расследователей пригласили на онлайн-литургию, во время которой рассказывали о "втором пришествии Христа".

Напомним, ранее Фокус узнавал о российской кампании по дезинформации Украины, которая осуществлялась на территории Австрии.

Также руководитель украинской разведки Кирилл Буданов рассказывал о том, как РФ разжигает недоверие к ТЦК. Об этом Фокус сообщал 27 февраля.