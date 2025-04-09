Водій "загубився": у Києві автобус разом з пасажирами проїхався газоном між будинками (відео)

Мешканців Виноградаря обурює, що після перекриття проспекту для будівництва метро у водіїв з’явилась звичка їздити зеленою зоною. Однак подиву місцевих не було меж, коли тим самим маршрутом поїхав громадський транспорт.

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Відео та деталі від жителів київського Виноградаря 9 квітня опублікували у соцмережах.

Автобус, який їхав за тролейбусним маршрутом №36 і прямував до Оболонського району, проїхав по газонах на Виноградарі. "Дивну картину" мешканці столиці спостерігали приблизно о 8:00 ранку.

Повідомляється, що автобус просто з’їхав у зелену зону за житловими будинками. В цей момент у салоні перебували пасажири. Зі слів очевидців, водій виправдав свої дії тим, що "загубився".

Місцеві пояснили, що цією зеленою зоною часто почали їздити машини після того, як проспект Європейського Союзу перекрили через будівництво метро. Мешканці Виноградаря намагаються захистити зелену зону, де гуляють діти й люди з собаками від чужих коліс. Для водіїв-порушників спорудили перешкоди, але вони все одно заїжджають через тротуар.

На кадрах видно, як автобус, наповнений людьми, роз’їжджає газоном поміж багатоповерхівок. Авторка відео зазначає, що водій заїхав на прибудинкову територію й територію КО "Київзеленбуд".

"Ви це бачите?", — каже голос за кадром, демонструючи автобус у зеленій зоні.

Нагадаємо, 7 квітня у Києві загорілася машина і прогримів вибух. Очевидці інформували про затримання чоловіка на місці, але деталі не повідомлялись.

Згодом у ЗМІ уточнили, що поліція затримала підозрюваного. Один з очевидців розповів, що згоріла автівка належала волонтеру, який активно допомагає ЗСУ.