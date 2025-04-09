Водитель "потерялся": в Киеве автобус вместе с пассажирами проехался по газону между домами (видео)

Жителей Виноградаря возмущает, что после перекрытия проспекта для строительства метро у водителей появилась привычка ездить по зеленой зоне. Однако удивлению местных не было предела, когда тем же маршрутом поехал общественный транспорт.

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Видео и детали от жителей киевского Виноградаря 9 апреля опубликовали в соцсетях.

Автобус, который ехал по троллейбусному маршруту №36 и направлялся в Оболонский район, проехал по газонам на Виноградаре. "Странную картину" жители столицы наблюдали примерно в 8:00 утра.

Сообщается, что автобус просто съехал в зеленую зону за жилыми домами. В этот момент в салоне находились пассажиры. По словам очевидцев, водитель оправдал свои действия тем, что "потерялся".

Местные объяснили, что по этой зеленой зоне часто начали ездить машины после того, как проспект Европейского Союза перекрыли из-за строительства метро. Жители Виноградаря пытаются защитить зеленую зону, где гуляют дети и люди с собаками от чужих колес. Для водителей-нарушителей соорудили препятствия, но они все равно заезжают через тротуар.

На кадрах видно, как автобус, наполненный людьми, разъезжает по газону между многоэтажек. Автор видео отмечает, что водитель заехал на придомовую территорию и территорию КО "Киевзеленстрой".

"Вы это видите?", — говорит голос за кадром, демонстрируя автобус в зеленой зоне.

Напомним, 7 апреля в Киеве загорелась машина и прогремел взрыв. Очевидцы информировали о задержании мужчины на месте, но детали не сообщались.

Впоследствии в СМИ уточнили, что полиция задержала подозреваемого. Один из очевидцев рассказал, что сгоревшая машина принадлежала волонтеру, который активно помогает ВСУ.