Ексведучий "Наш" і "NewsOne" Макс Назаров вийшов із СІЗО під заставу у 12 млн грн, — ЗМІ

Колишній ведучий підсанкційних телеканалів "Наш" і "NewsOne" Макс Назаров (справжнє імʼя Назар Діордіца), підозрюваний у поширенні кремлівської пропаганди, 14 квітня вийшов з-під варти під заставу.

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Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на джерела.

"За даними джерел, ексведучий підсанкційних телеканалів "Наш" і "NewsOne" Макс Назаров, сплатив заставу, він не під вартою", — пишуть журналісти.

Макс Назаров отримав підозру: деталі

У пресслужбі Служби безпеки України повідомили про оголошення підозри в антиукраїнській діяльності та поширенні російської пропаганди ексведучому підсанкційних телеканалів політиків Віктора Медведчука та Євгена Мураєва. Журналіст Андрій Смолій повідомляв, що йдеться про ведучого Макса Назарова. В СБУ зазначили, що під час ефірів підозрюваного гості неодноразово виправдовували агресію РФ проти України та воєнні злочини російської армії, зокрема ракетні удари по українській цивільній інфраструктурі.

Соломʼянський районний суд Києва 21 січня відправив Макса Назарова під варту на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 12 мільйонів гривень. Під час судового засідання екстелеведучий сказав, що "жодного разу ніколи у своєму житті й під час професійної кар'єри ніяким чином не зраджував ні Україні, ні своїм принципам". Він також додав, що після початку повномасштабного вторгнення не залишав території України та не несе відповідальності за слова його гостей під час ефірів.