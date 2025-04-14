Экс-ведущий "Наш" и "NewsOne" Макс Назаров вышел из СИЗО под залог в 12 млн грн, — СМИ

Бывший ведущий подсанкционных телеканалов "Наш" и "NewsOne" Макс Назаров, подозреваемый в распространении кремлевской пропаганды, 14 апреля вышел из-под стражи под залог.

Related video

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на источники.

"По данным источников, экс-ведущий подсанкционных телеканалов "Наш" и "NewsOne" Макс Назаров, уплатил залог, он не под стражей", — пишут журналисты.

Макс Назаров получил подозрение: детали

В пресс-службе Службы безопасности Украины сообщили об объявлении подозрения в антиукраинской деятельности и распространении российской пропаганды экс-ведущему подсанкционных телеканалов политиков Виктора Медведчука и Евгения Мураева. Журналист Андрей Смолий сообщал, что речь идет о ведущем Максе Назарове. В СБУ отметили, что во время эфиров подозреваемого гости неоднократно оправдывали агрессию РФ против Украины и военные преступления российской армии, в частности ракетные удары по украинской гражданской инфраструктуре.

Соломенский районный суд Киева 21 января отправил Макса Назарова под стражу на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 12 миллионов гривен. Во время судебного заседания экстелеведущий сказал, что "ни разу никогда в своей жизни и во время профессиональной карьеры никоим образом не изменял ни Украине, ни своим принципам". Он также добавил, что после начала полномасштабного вторжения не покидал территории Украины и не несет ответственности за слова его гостей во время эфиров.