Справа 2021 року: ДБР прийшло з обшуками до дружини Коболєва

Працівники Державного бюро розслідувань сьогодні, 23 квітня, прийшли з обшуками до громадської діячки Світлани Панаіотіді – колишньої заступниці міністра економіки України (вересень 2019 – травень 2021 року).

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Про це повідомив адвокат Артем Крикун-Труш.

За його інформацією, обшуки проводять у справі 2021 року, проте про яку саме справу йдеться – представники ДБР не уточнили. "З самого ранку до неї [Панаіотіді] додому прийшли слідчі Державного бюро розслідувань. Ухвалу не пред’явили. Кажуть – справа 2021 року. Яка саме справа? Не повідомляють. Телефон вилучили", – заявив адвокат.

Крикун-Труш також написав у Facebook, що ухвалу про обшук слідчі ДБР адвокатам не надавали. Цю інформацію підтвердив у коментарі "Суспільному" другий адвокат Світлани Панаіотіді Тарас Пошиванюк.

"Ми не розуміємо, який предмет кримінального дослідження. Хоча кримінально-процесуальним кодексом передбачено обов'язок надання ухвали слідчого судді. Слідчий мотивував це тим, що це невідкладна слідча дія. Водночас кримінальне провадження було озвучено зареєстрованим у 2021 році", – заявив Пошиванюк.

Зауважимо, що Світлана Панаіотіді перебуває у шлюбі з ексголовою правління НАК "Нафтогаз України" Андрієм Коболєвим. У січні 2023 року правоохоронці повідомили Коболєву про підозру щодо незаконного отримання премії (нібито на понад 200 млн грн більше за дозволену законом). За версією слідства, у травні 2018-го тодішній голова правління "Нафтогазу України" всупереч вимогам законодавства видав наказ та преміював працівників компанії, і сам отримав майже 261 млн грн "за видатні досягнення". Таке формулювання стосувалося позитивного рішення у справі про контракт купівлі-продажу природного газу у 2009-2019 роках.

Оголошенню підозри Коболєву передували обшуки: зокрема, у лютому 2022 року співробітники Державного бюро розслідувань обшукали будинок та офіс ексочільника "Нафтогазу".

Андрій Коболєв був головою правління компанії "Нафтогаз України" з березня 2014-го до квітня 2021 року.