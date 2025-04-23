Дело 2021 года: ГБР пришло с обысками к жене Коболева

Работники Государственного бюро расследований сегодня, 23 апреля, пришли с обысками к общественной деятельнице Светлане Панаиотиди — бывшей заместительнице министра экономики Украины (сентябрь 2019 — май 2021 года).

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Об этом сообщил адвокат Артем Крикун-Труш.

По его информации, обыски проводят по делу 2021 года, однако о каком именно деле идет речь — представители ГБР не уточнили. "С самого утра к ней [Панаиотиди] домой пришли следователи Государственного бюро расследований. Постановление не предъявили. Говорят — дело 2021 года. Какое именно дело? Не сообщают. Телефон изъяли", — заявил адвокат.

Крикун-Труш также написал в Facebook, что постановление об обыске следователи ГБР адвокатам не предоставляли. Эту информацию подтвердил в комментарии "Суспільному" второй адвокат Светланы Панаиотиди Тарас Пошиванюк.

"Мы не понимаем, какой предмет уголовного исследования. Хотя уголовно-процессуальным кодексом предусмотрена обязанность предоставления определения следственного судьи. Следователь мотивировал это тем, что это неотложное следственное действие. В то же время уголовное производство было озвучено зарегистрированным в 2021 году", — заявил Пошиванюк.

Заметим, что Светлана Панаиотиди состоит в браке с экс-главой правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым. В январе 2023 года правоохранители сообщили Коболеву о подозрении относительно незаконного получения премии (якобы на 200 млн грн больше разрешенной законом). По версии следствия, в мае 2018-го тогдашний председатель правления "Нафтогаза Украины" вопреки требованиям законодательства издал приказ и премировал работников компании, и сам получил почти 261 млн грн "за выдающиеся достижения". Такая формулировка касалась положительного решения по делу о контракте купли-продажи природного газа в 2009-2019 годах.

Объявлению подозрения Коболеву предшествовали обыски: в частности, в феврале 2022 года сотрудники Государственного бюро расследований обыскали дом и офис экс-главы "Нафтогаза".

Андрей Коболев был председателем правления компании "Нафтогаз України" с марта 2014-го по апрель 2021 года.