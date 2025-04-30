Влаштувала алкогольну вечірку у кабінеті: директорку управління туризму КМДА звільнять (відео)

Директорку управління туризму Київської міської державної адміністрації, у кабінеті якої у 2022 році співробітники розпивали спиртні напої, а після цього лягли там спати, звільнять.

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Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда, зазначивши, що її не було серед тих, хто "святкував" у кабінеті.

"Я не була присутня в цьому кабінеті жодного разу. Це підтверджується і записами з камер відеоспостереження. Щодо директорки Управління туризму: відео 2022 року, але така поведінка є неприпустимою для представника міської влади. Заява про її звільнення вже є. І її буде звільнено", — написала Хонда.

Вона підкреслила, що щодо інших осіб, які перебували в кабінеті, буде проведено службове розслідування з відповідними наслідками та управлінськими рішеннями.

За словами Хонди, звинувачення на її бік — це спланована й організована "брудна інформаційна атака, яка не має нічого спільного з реальністю".

"Я звернулася до адвокатів та готую судові позови про захист честі, гідності та ділової репутації", — наголосила Хонда.

Нагадаємо, заступник Кличка Микола Поворозник у День жалоби влаштував корпоратив для чиновників КМДА.

23 квітня у Києві затримали посадовця КМДА, що спекулював столичною землею.