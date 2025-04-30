Устроила алкогольную вечеринку в кабинете: директора управления туризма КГГА уволят (видео)

Директора управления туризма Киевской городской государственной администрации, в кабинете которой в 2022 году сотрудники распивали спиртные напитки, а после этого легли там спать, уволят.

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Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда, отметив, что ее не было среди тех, кто "праздновал" в кабинете.

"Я не присутствовала в этом кабинете ни разу. Это подтверждается и записями с камер видеонаблюдения. Относительно директора Управления туризма: видео 2022 года, но такое поведение недопустимо для представителя городской власти. Заявление о ее увольнении уже есть. И она будет уволена", — написала Хонда.

Она подчеркнула, что в отношении других лиц, находившихся в кабинете, будет проведено служебное расследование с соответствующими последствиями и управленческими решениями.

По словам Хонды, обвинения в ее сторону — это спланированная и организованная "грязная информационная атака, которая не имеет ничего общего с реальностью".

"Я обратилась к адвокатам и готовлю судебные иски о защите чести, достоинства и деловой репутации", — отметила Хонда.

Напомним, заместитель Кличко Николай Поворозник в День траура устроил корпоратив для чиновников КГГА.

23 апреля в Киеве задержали чиновника КГГА, который спекулировал столичной землей.