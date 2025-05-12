Деякі українці зможуть не платити частину комуналки: в Раду внесений відповідний законопроєкт

В Україні планують на законодавчому рівні звільнити власників зруйнованого або пошкодженого житла від сплати за послуги з управління багатоквартирними будинками. Це стосуватиметься будинків, які постраждали внаслідок бойових дій і не придатні для проживання.

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У Верховну Раду України внесений законопроєкт №13155, яким пропонується внести зміни до деяких законів України щодо нарахування плати за житлово-комунальні послуги та облік збитків у зв'язку з пошкодженням або знищенням об'єктів нерухомого майна. Ініціаторами його є народні депутати України.

Законопроєктом передбачено:

зупинення/поновлення нарахування плати за комунальні послуги та абонентське обслуговування;

зупинення/поновлення нарахування або перерахунку/коригування плати за житлову послугу за рішенням зборів співвласників;

зупинення нарахування плати за житлово-комунальні послуги особам, майно яких знищено і не підлягає відновленню;

зупинення сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до прийняття рішення щодо такої пільги

В пояснювальній записці до документа зазначається, що на сьогодні понад три мільйони громадян країни мають пошкоджене або зруйноване житло. Багато хто з цих осіб були вимушені покинути власні домівки та емігрувати за кордон або в сусідні, більш безпечні, населені пункти.

В цьому випадку актуальним стає питання оплати деяких комунальних послуг в таких будівлях. Щоб врегулювати ситуацію, пропонується новий законопроєкт, який передбачає звільнення від сплати за управління будинком у разі його руйнування чи суттєвого пошкодження внаслідок бойових дій, диверсій або терористичних актів.

Згідно з пропозицією, нарахування плати припинятиметься на період, коли експлуатація будинку неможлива, а також на рік після завершення воєнного стану. Факт пошкодження або знищення майна підтверджуватиметься актами обстеження спеціальних комісій, які також фіксуватимуть дату можливого відновлення.

Раніше Фокус писав, як змінилися ціни на газ, воду та електроенергію з 1 травня. Варто додати, що деякі тарифи залишаються без змін, а деякі можуть переглянути.

Варто додати, що певні категорії громадян можуть розраховувати на пільги під час оплати житлово-комунальних послуг. Так, одна з особливих соціальних груп має право на отримання 25-відсоткової знижки.