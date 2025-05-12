Некоторые украинцы смогут не платить часть коммуналки: в Раду внесен соответствующий законопроект

В Украине планируют на законодательном уровне освободить владельцев разрушенного или поврежденного жилья от уплаты за услуги по управлению многоквартирными домами. Это будет касаться домов, пострадавших в результате боевых действий и не пригодных для проживания.

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В Верховную Раду Украины внесен законопроект №13155, которым предлагается внести изменения в некоторые законы Украины относительно начисления платы за жилищно-коммунальные услуги и учет убытков в связи с повреждением или уничтожением объектов недвижимого имущества. Инициаторами его являются народные депутаты Украины.

Законопроектом предусмотрено:

приостановление/возобновление начисления платы за коммунальные услуги и абонентское обслуживание;

приостановление/возобновление начисления или перерасчета/корректировки платы за жилищную услугу по решению собрания совладельцев;

приостановление начисления платы за жилищно-коммунальные услуги лицам, имущество которых уничтожено и не подлежит восстановлению;

приостановление уплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка до принятия решения о такой льготе

В пояснительной записке к документу отмечается, что на сегодня более трех миллионов граждан страны имеют поврежденное или разрушенное жилье. Многие из этих лиц были вынуждены покинуть собственные дома и эмигрировать за границу или в соседние, более безопасные, населенные пункты.

В этом случае актуальным становится вопрос оплаты некоторых коммунальных услуг в таких зданиях. Чтобы урегулировать ситуацию, предлагается новый законопроект, который предусматривает освобождение от уплаты за управление домом в случае его разрушения или существенного повреждения в результате боевых действий, диверсий или террористических актов.

Согласно предложению, начисление платы будет прекращаться на период, когда эксплуатация дома невозможна, а также на год после завершения военного положения. Факт повреждения или уничтожения имущества будет подтверждаться актами обследования специальных комиссий, которые также будут фиксировать дату возможного восстановления.

Ранее Фокус писал, как изменились цены на газ, воду и электроэнергию с 1 мая. Стоит добавить, что некоторые тарифы остаются без изменений, а некоторые могут пересмотреть.

Стоит добавить, что определенные категории граждан могут рассчитывать на льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг. Так, одна из особых социальных групп имеет право на получение 25-процентной скидки.