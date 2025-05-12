"Бабло заробляє": чоловік ображав дружину військового в Києві, деталі (відео)

Чоловік, який ображав дружину військового в Києві, попросив вибачення та зізнався, що був у стані алкогольного спʼяніння.

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Про це повідомили джерела у правоохоронних органах для "Труха".

Напередодні невідомий чоловік привселюдно ображав дружину та дітей військового прямо на вулиці. Поліція Києва провела з ним профілактичну бесіду.

"Був випивший. Трошки себе вів неправильно. Вибачаюсь. Такого більше не буде. Каюсь", — сказав чоловік.

Він додав, що поважає українських військових.

"Слава Україні", — зазначив той.

За день до цього пʼяний чоловік ображав дружину військовослужбовця, говорячи, що український захисник "бабло заробляє" та начебто "буде дохлий". Зокрема, киянин зазначив, що його діти "не забирають в інших життя". Ба більше, сказав, що "не варто було скакати на Майдані".

"На все воля Господа", — додав той.

Нагадаємо, блогерка Анна Алхім "засвітилася" з російським блогером українського походження Ігорем Синяком на фоні сварки з іншою блогеркою — Оленою Мандзюк.

Також Фокус писав про те, що в Києві у травні 2025 року зафіксували спалах гепатиту. Відомо вже про 33 хворих, серед яких 19 дітей.