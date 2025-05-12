"Бабло зарабатывает": мужчина оскорблял жену военного в Киеве, детали (видео)

Мужчина, который оскорблял жену военного в Киеве, попросил прощения и признался, что был в состоянии алкогольного опьянения.

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Об этом сообщили источники в правоохранительных органах для "Труха".

Накануне неизвестный мужчина публично оскорблял жену и детей военного прямо на улице. Полиция Киева провела с ним профилактическую беседу.

"Был выпивший. Немножко себя вел неправильно. Извиняюсь. Такого больше не будет. Каюсь", — сказал мужчина.

Он добавил, что уважает украинских военных.

"Слава Украине", — отметил тот.

За день до этого пьяный мужчина оскорблял жену военнослужащего, говоря, что украинский защитник "бабло зарабатывает" и якобы "будет дохлый". В частности, киевлянин отметил, что его дети "не забирают у других жизнь". Более того, сказал, что "не стоило скакать на Майдане".

"На все воля Господа", — добавил тот.

Напомним, блогерша Анна Алхим "засветилась" с российским блогером украинского происхождения Игорем Синяком на фоне ссоры с другой блогершей — Еленой Мандзюк.

Также Фокус писал о том, что в Киеве в мае 2025 года зафиксировали вспышку гепатита. Известно уже о 33 больных, среди которых 19 детей.