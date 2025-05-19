В Україні можна отримати пенсію померлого родича: як це зробити

Родичі померлого в Україні пенсіонера можуть отримати його пенсію. Для цього треба звернутися до Пенсійного фонду України протягом 6 місяців з дня відкриття спадщини.

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Юристи сервісу "Безоплатна правова допомога" перерахували категорії, хто може звернутися за виплатами.

Насамперед на отримання пенсії можуть розраховувати члени сім'ї, які проживали разом із пенсіонером на день його смерті, є непрацездатними та перебували на утриманні померлого незалежно від спільного проживання.

До цієї категорії входять:

чоловік/дружина, батьки з інвалідністю або пенсіонери;

діти до 18 років або старші з інвалідністю, отриману до повноліття;

діти, які навчаються за денною формою навчання до 23 років або до завершення навчання;

діти-сироти — до 23 років (незалежно від навчання);

чоловік/дружина, один із батьків, брат, сестра, дідусь чи бабуся, які не працюють і доглядають за дитиною померлого до 8 років.

Отримання пенсії померлого родича: які потрібні документи?

Щоб отримати пенсію померлого, потрібно спочатку звернутися до Пенсійного фонду України протягом 6 місяців з дня відкриття спадщини. При собі потрібно мати такі документи:

свідоцтво про смерть;

документи, що підтверджують родинні стосунки (свідоцтво про народження, шлюб);

паспорт;

для непрацездатних членів сім'ї знадобляться документи, що підтверджують утримання: довідка від органу місцевого самоврядування та судове рішення за потреби.

Розглядати заяву можуть до 10 днів, у підсумку мають виплатити всю суму недоотриманої пенсії включно по місяць смерті.

У разі подання кількох заяв гроші розподілять порівну. Якщо за 6 місяців ніхто не звернувся по пенсію, вона увійде до складу спадщини.

Нагадаємо, українці з досвідом роботи в 21 рік можуть вийти на пенсію тільки після 65 років. Право на пенсію залежить від страхового стажу.

Фокус також писав про доплати до пенсій в Україні в розмірі від 300 до 570 гривень. Доплата належить тим пенсіонерам, чий розмір виплат нижчий за 10 340 гривень.