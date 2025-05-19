В Украине можно получить пенсию умершего родственника: как это сделать
Родственники умершего в Украине пенсионера могут получить его пенсию. Для этого надо обратиться в Пенсионный фонд Украины в течение 6 месяцев со дня открытия наследства.
Юристы сервиса "Бесплатная правовая помощь" перечислили категории, кто может обратиться за выплатами.
Прежде всего, на получение пенсии могут рассчитывать члены семьи, которые проживали вместе с пенсионером на день его смерти, являются нетрудоспособными и находились на содержании умершего независимо от совместного проживания.
В данную категорию входят:
- муж/жена, родители с инвалидностью или пенсионеры;
- дети до 18 лет или старше с инвалидностью, полученную до совершеннолетия;
- дети, учащиеся на дневной форме обучения до 23 лет или до завершения учебы;
- дети-сироты — до 23 лет (независимо от обучения);
- муж/жена, один из родителей, брат, сестра, дедушка или бабушка, которые не работают и ухаживают за ребенком умершего до 8 лет.
Получение пенсии умершего родственника: какие нужны документы?
Чтобы получить пенсию умершего, нужно сначала обратиться в Пенсионный фонд Украины в течение 6 месяцев со дня открытия наследства. При себе нужно иметь такие документы:
- свидетельство о смерти;
- документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельство о рождении, браке);
- паспорт;
- для нетрудоспособных членов семьи понадобятся документы, подтверждающие содержание: справка от органа местного самоуправления и судебное решение при необходимости.
Рассматривать заявление могут до 10 дней, в итоге должны выплатить всю сумму недополученной пенсии включительно по месяц смерти.
В случае подачи нескольких заявлений деньги распределят поровну. Если за 6 месяцев никто не обратился за пенсией, она войдет в состав наследства.
Напомним, украинцы с опытом работы в 21 год могут выйти на пенсию только после 65 лет. Право на пенсию зависит от страхового стажа.
Фокус также писал о доплатах к пенсиям в Украине в размере от 300 до 570 гривен. Доплата полагается тем пенсионерам, чей размер выплат ниже 10 340 гривен.