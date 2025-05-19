День сімейного лікаря: листівки зі щирими привітаннями для медиків (фото, відео)

19 травня відзначається Всесвітній день сімейного лікаря. Фокус пропонує листівки для привітання та вшанування професіоналів.

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День сімейного лікаря: історія

Всесвітній день сімейного лікаря був заснований Всесвітню організацію сімейних лікарів (WONCA) в 1972 році. Першими її членами стали організації – представники з 18 країн. Зараз WONCA складається зі 118 організацій – членів зі 131 країни, які налічують близько 500 тисяч сімейних лікарів. Більш ніж 800 сімейних лікарів світу мають самостійне членство в цій організації.

У 2010 році Всесвітньою організацією сімейних лікарів 19 травня було проголошено Всесвітнім днем сімейного лікаря. Перше святкування відбулося 19 травня 2011 року й відтоді це стало щорічною подією, визнаною в багатьох країнах.

В Україні на офіційному рівні святкування дня сімейного лікаря було запроваджено дещо пізніше — у 2017 році. У квітні 2018 року українці почали обирати сімейних лікарів та підписувати з ними декларації.

У святкову дату варто привітати людей, що стоять на охороні нашого здоров’я.

День сімейного лікаря Фото: dozdniprooda

День сімейного лікаря Фото: ranok.ictv.ua

Вітання з днем сімейного лікаря Фото: rivne.media

Привітання з днем сімейного лікаря

З днем сімейного лікаря Фото: YouTube

Привітання з днем сімейного лікаря Фото: Відкриті джерела

Привітання з днем сімейного лікаря

З днем сімейного лікаря

Привітання

Нагадаємо, щорічно у третій четвер травня відзначається день вишиванки, яка є символом нашої культури. Цього року свято припадало на 15 травня і стало ще одним приводом покрасуватися в красивому вишитому вбранні. Зокрема, українська політична діячка та лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко з'явилася у Верховній Раді у вишитому одязі вартістю понад 117 тисяч гривень.