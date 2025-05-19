День семейного врача: открытки с искренними поздравлениями для медиков (фото, видео)

19 мая отмечается Всемирный день семейного врача. Фокус предлагает открытки для поздравления и чествования профессионалов.

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День семейного врача: история

Всемирный день семейного врача был основан Всемирной организацией семейных врачей (WONCA) в 1972 году. Первыми ее членами стали организации — представители из 18 стран. Сейчас WONCA состоит из 118 организаций — членов из 131 страны, которые насчитывают около 500 тысяч семейных врачей. Более чем 800 семейных врачей мира имеют самостоятельное членство в этой организации.

В 2010 году Всемирной организацией семейных врачей 19 мая было провозглашено Всемирным днем семейного врача. Первое празднование состоялось 19 мая 2011 года и с тех пор это стало ежегодным событием, признанным во многих странах.

В Украине на официальном уровне празднование дня семейного врача было введено несколько позже — в 2017 году. В апреле 2018 года украинцы начали выбирать семейных врачей и подписывать с ними декларации.

В праздничную дату стоит поздравить людей, стоящих на охране нашего здоровья.

День семейного врача Фото: dozdniprooda

День семейного врача Фото: ranok.ictv.ua

Поздравление с днем семейного врача Фото: rivne.media

Поздравление с днем семейного врача

С днем семейного врача Фото: YouTube

Поздравление с днем семейного врача Фото: Открытые источники

Поздравление с днем семейного врача

С днем семейного врача

Приветствие

Напомним, ежегодно в третий четверг мая отмечается день вышиванки, которая является символом нашей культуры. В этом году праздник приходился на 15 мая и стал еще одним поводом покрасоваться в красивом вышитом наряде. В частности, украинский политический деятель и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко появилась в Верховной Раде в вышитой одежде стоимостью более 117 тысяч гривен.