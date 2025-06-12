Короткочасні дощі та вітер: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода 12 червня в Україні буде прохолодна, у більшості областей — короткочасні дощі, максимальна температура вночі — 10-15°, вдень — 16-21°.

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Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

За даними синоптиків, ще одна порція прохолоди з півночі принесе для українців низькі, як для літа температури, та неприємний, поривчастий вітер.

"У більшості областей нестійку погоду з короткочасними дощами літнього характеру зумовлюватимуть атмосферні фронти. Тиск зазнаватиме коливань", — йдеться у повідомленні.

На заході та вночі — короткочасні дощі, на сході — без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями можливі пориви 15-20 м/с.

В Україні сьогодні пройдуть короткочасні дощі Фото: укргідрометцентр

Температура по Україні

на заході: 11-14° вночі, 17-21° вдень

на півночі: 12-14° вночі, 17-20° вдень

на півдні: 15-18° вночі, 22-26° вдень

на сході: 13-16° вночі, 24-26° вдень

Пожежна небезпека

12 червня в Україні на більшості територій, крім північних та більшості західних областей, — надзвичайна пожежна небезпека.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці увесь день буде хмарна погода з проясненнями, можливий короткочасний дощ. Вночі максимальна температура — 12-14°, вітер західний, 5-10 м/с. Вдень обіцяють 18-20°, вітер північно-західний 7-12 м/с.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі розпочався пляжний сезон. Цього року відомо вже щонайменше про 11 пляжів в місті та 1 в області, де офіційно можна купатися.

Нагадаємо, воду з пляжів у Києві перевірили в лабораторіях територіальних центрів контролю та профілактики хвороб. Безпечними для відкриття купального сезону виявилися 12 локацій.