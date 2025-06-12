Кратковременные дожди и ветер: какой будет погода в Украине сегодня
Погода 12 июня в Украине будет прохладная, в большинстве областей — кратковременные дожди, максимальная температура ночью — 10-15°, днем — 16-21°.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
По данным синоптиков, еще одна порция прохлады с севера принесет для украинцев низкие, как для лета температуры, и неприятный, порывистый ветер.
"В большинстве областей неустойчивую погоду с кратковременными дождями летнего характера будут обусловливать атмосферные фронты. Давление будет испытывать колебания", — говорится в сообщении.
На западе и ночью — кратковременные дожди, на востоке — без осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами возможны порывы 15-20 м/с.
Температура по Украине
- на западе: 11-14° ночью, 17-21° днем
- на севере: 12-14° ночью, 17-20° днем
- на юге: 15-18° ночью, 22-26° днем
- на востоке: 13-16° ночью, 24-26° днем
Пожарная опасность
12 июня в Украине на большинстве территорий, кроме северных и большинства западных областей, — чрезвычайная пожарная опасность.
Погода в Киеве
Сегодня в столице весь день будет облачная погода с прояснениями, возможен кратковременный дождь. Ночью максимальная температура — 12-14°, ветер западный, 5-10 м/с. Днем обещают 18-20°, ветер северо-западный 7-12 м/с.
Ранее мы сообщали, что в Одессе начался пляжный сезон. В этом году известно уже как минимум об 11 пляжах в городе и 1 в области, где официально можно купаться.
Напомним, воду с пляжей в Киеве проверили в лабораториях территориальных центров контроля и профилактики болезней. Безопасными для открытия купального сезона оказались 12 локаций.