Кратковременные дожди и ветер: какой будет погода в Украине сегодня

Погода 12 июня в Украине будет прохладная, в большинстве областей — кратковременные дожди, максимальная температура ночью — 10-15°, днем — 16-21°.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

По данным синоптиков, еще одна порция прохлады с севера принесет для украинцев низкие, как для лета температуры, и неприятный, порывистый ветер.

"В большинстве областей неустойчивую погоду с кратковременными дождями летнего характера будут обусловливать атмосферные фронты. Давление будет испытывать колебания", — говорится в сообщении.

На западе и ночью — кратковременные дожди, на востоке — без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами возможны порывы 15-20 м/с.

В Украине сегодня пройдут кратковременные дожди Фото: укргидрометцентр

Температура по Украине

на западе: 11-14° ночью, 17-21° днем

на севере: 12-14° ночью, 17-20° днем

на юге: 15-18° ночью, 22-26° днем

на востоке: 13-16° ночью, 24-26° днем

Пожарная опасность

12 июня в Украине на большинстве территорий, кроме северных и большинства западных областей, — чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Киеве

Сегодня в столице весь день будет облачная погода с прояснениями, возможен кратковременный дождь. Ночью максимальная температура — 12-14°, ветер западный, 5-10 м/с. Днем обещают 18-20°, ветер северо-западный 7-12 м/с.

Ранее мы сообщали, что в Одессе начался пляжный сезон. В этом году известно уже как минимум об 11 пляжах в городе и 1 в области, где официально можно купаться.

Напомним, воду с пляжей в Киеве проверили в лабораториях территориальных центров контроля и профилактики болезней. Безопасными для открытия купального сезона оказались 12 локаций.