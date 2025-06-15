Знижує рівень цукру в крові: на Чернігівщині вивели перший вітчизняний сорт їстівного лопуха

На дослідній станції "Маяк" в Крутах завершують сортове випробування їстівного лопуха, у якому можна споживати листя, черешки та коренеплод. Раніше селекцію лопуха в країні проводили лише в лікарському напрямку.

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Селекціонери дослідної станції "Маяк" у Чернігівській області завершують сортове випробування першого вітчизняного сорта овочевого лопуха та планують передати новий сорт до державного реєстру, пише видання "Чернігівщина".

Розробник овочевого лопуха молодший науковий співробітник дослідницької станції Олександр Позняк пояснює, що цей овоч прямий, а не розгалужений та має меншу вегетативну масу. Головна ж перевага цього компактного лопуха – товарність коренеплоду.

Селекціонер станції "Маяк" Олександр Позняк Фото: Чернігівщина

Для використання, зазначає науковець, підходить і листя, і ніжка лопуха, які вживають молодими у ранньовесняний період, хоча взимку також можна ласувати корисним овочем, якщо вирощувати молоде листя на салати на підвіконні.

Причому особливо цінною ця дворічна культура для людей, котрі страждають на цукровий діабет.

"У коренях лопуха міститься інулін", – наголошує Олександр Позняк.

Використовувати природний пребіотик, який знижує рівень цукру і холестерину в крові, можна у будь-якому вигляді: як інгредієнт у салатах, робити напої, можна тушкувати, відварювати, смажити чи робити з них голубці.

Свій сорт з вмістом інуліну на рівні 7% науковець вважає дуже перспективним та планує невдовзі передати його в державне сортовипробування.

Поле з їстивними лопухами у Крутах Фото: Чернігівщина

До цього часу форм овочевого лопуха в Україні не було. Утім, цей напрямок надзвичайно популярний в Китаї та Японії. Власне, саме там Олександр Позняк й купував вихідну форму рослини.

Нагадаємо, росіяни знищили у Харкові єдиний у країні й один із найбільших у світі Банк генетичних ресурсів рослин. У сховищі зберігалося понад 160 тис. сортів і гібридів сільськогосподарських культур з усього світу.

Також Фокус писав про безперервне збільшення цін на продукти для українського борщу. Овочі дорожчають тому, що в місцевих господарствах скоротився їхній обсяг.